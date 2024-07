Rolling Stone Italija: Festival Grounded med 15 najboljšimi poletnimi festivali

Pri reviji so izpostavili predvsem edinstven izbor glasbenikov na ljubljanskem festivalu, ki so ga navedli kot 14. po vrsti, in so opis festivala strnili v besede "prihodnost klubske glasbe".

Festival Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma. Letos bo v Ljubljani potekal že osmič in sicer med 22. in 24. avgustom. Letošnja osrednja tema festivala bo rasizem, vsebina pa bo osredinjena na antipalestinski rasizem in dekolonialni odpor, so sporočili organizatorji festivala.

"Elektronska glasba, kritična misel, aktivizem. Tu je pravo podzemlje elektronike in svetovnega klubskega dogajanja. Ne ustrašite se, če ne poznate nobenega od imen na seznamu (nekateri na Instagramu bodo imeli manj sledilcev kot vaša mama), bistvo je natanko v tem: plesati prihodnost," so pri Rolling Stone Italija zapisali o ljubljanskem festivalu.

Glasbeni del festivala, ki se osredotoča na new gen, postklubsko, eksperimentalno in (pre)drzno elektroniko, pripravljata producentki in glasbenici Nina Hudej in Nina Kodrič (NinaBelle), ki ustvarjata pod imenom Warrego Valles in sta tudi ustanovni sili kolektiva Ustanova ter del voditeljske ekipe lokala in kulturnega centra Pritličje v Ljubljani.

Hudej in Kodrič sta v zadnjih sedmih letih v Ljubljano pripeljali več kot sto umetnikov z vsega sveta, ki tlakujejo smernice elektronske klubske glasbe, prostor pa odpirata zlasti ženskim in queer umetnikom.

V zadnjih letih so bili med nastopajočimi londonska vokalistka in producentka Shygirl, francoska producentka Coucouchloe, japonska umetnica Golin, ameriški producent in DJ Lsdxoxo, v Berlinu delujoča Dis Fig, turški producent Jtamul, poljski kvir aktivist in producent Avtomat, madžarski umetnik Fausto Mercier, eksperimentalna producentka Yantan Ministry, pionirka hyperpopa Nosgov iz Krakova, glasbenica_k in vokalist_ka Evita Manji iz Aten, britanska zvezda Yazuss, ameriško-ukrajinski dvojec Sha Ru, Human Margareeta iz Kijeva, romunska producentka Miss Jay, Matale s Kosova ter številni umetniki iz kolektivov Ustanova, Nimaš izbire, Nebesa in drugi.