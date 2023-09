Rolling Stones se po 18 letih vračajo z novim studijskim albumom

Za zveste oboževalce britanske skupine Rolling Stones je dolgega čakanja konec: legendarni rockerji se po 18 letih vračajo z novim studijskim albumom Hackney Diamonds . Leta 2016 so sicer izdali album Blue & Lonesome, a so na njem igrali le priredba, zadnji album A Bigger Bang z njihovimi izvirnimi pesmimi pa so izdali leta 2005.

Novi album bodo prvič predstavili v sredo v ekskluzivnem prenosu v živo na You Tubu. Prisotni bodo vsi člani skupine Mick Jagger, Keith Richards in Ronnie Wood, ki bodo na odru klepetali z voditeljem Jimmyjem Fallonom. Dogodek se bo odvijal v londonskem okrožju Hackney, ki je, kot so naznanili v uradnem sporočilu za javnost, 'v središču' novega albuma.

Ob naznanitvi albuma je skupina oboževalcem omogočila, da poslušajo odlomek nove pesmi Don't Get Angry With Me. To je sprožilo takšen naval, da se je spletna stran, kjer so lahko slišali delček melodije, sesula.