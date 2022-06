Rolling Stones z madridskim koncertom na evropsko turnejo

Zasedba Rolling Stones je pred madridskim občinstvom na polnem stadionu Wanda Metropolitano stopila na pot svoje evropske turneje, ki sovprada z 60. obletnico delovanja skupine. O dveh urah in pol dolgem nastopu je španska televizija RTVE poročala, da so Stonesi potrdili svoj legendarni status, časnik El Mundo pa je koncert označil za 'čudež'.

Koncert se je začel s posnetkom, posvečenim spominu na bobnarja Charlieja Wattsa, ki ga je v bendu nadomestil Steve Jordan. Pevec Mick Jagger je ob tem poudaril, da ga zelo pogrešajo.

Turnejo, ki obeležuje šest skupnih desetletij so The Rolling Stones poimenovali preprosto Sixty. V nedeljo, 5. junija jo bodo nadaljevali na olimpijskem stadionu v Münchnu, zatem pa jih bo med drugim vodila v Amsterdam, Milano, Bruselj, Dunaj in Pariz. Zaključili jo bodo 31. julija v Stockholmu.