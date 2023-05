Roma Child z novostjo, ki je komad in pol

Roma Child - Half is not Enough

Nebrzdana rockovska strast ne pozna ovir. Iz vročega studia je pravkar ušla nova uspešnica dvojca Roma Child. Po odmevni – še prej pa surovo udarni – priredbi zimzelenke Hotel California gresta Martin Štibernik in Roman Ratej proti poletju v avtorski prestavi naslovljeni Half Is Not Enough. Temeljno frazo, ki seveda nikakor ni polovičarska, le stežka ekstrahiramo. In to preprosto zato, ker gre za niz vsaj osmih polovic! Obenem intenzivnost songa nima namena popuščati, z izjemo spretno izvedenih prehodov, s katerimi izkušena glasbenika domu in svetu dovolita par sekund nujnega predaha. Dinamika Martinovega glasu je prav tako za pohvalo, vključno s stabilnim in v primerjavi s povprečjem celote pravzaprav prijaznim refrenom. Pevski perpetuum, ki služi kot zalet naskoka na zaključni vrhunec, ponudi še dodaten transcendent. Ker Pol ni dovolj, sta virtuozna Roma Child ustvarila rock komad – in pol.

Ocena: 5

Nines - Calendar