Slovenski duo ROMACHILD – producent in multiinštrumentalist Martin Štibernik ter bobnar Roman Ratej predstavlja svoj novi singel Lepo za umret, ki že ob prvem poslušanju deluje kot prava poletna pesem, ki je lahkotna oda življenju in svobodi.

Single je sicer del njunega debitantskega albuma Vse gre v eno, ki sta ga izdala lani jeseni. Minimalistična, a eksplozivna kombinacija boben–kitara–vokal je postala njun zaščitni znak, z novo skladbo pa dokazujeta, da znata ustvariti igrivost, moč in toplino, ki poslušalca prevzamejo.

Dvojec ROMACHILD predstavlja nov videospot za singel Lepo za umret. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

"Gre za ravnotežje, ampak je res ena oda življenju-radujmo se, pojmo, plešimo in poslišajmo ROMACHILD," ob predstavitvi singla pravi dvojec, ki dodaja: "Enostavno si moraš upati in si reči, da se igrajmo. Notranjega otroka poslušajmo in ga umirimo in s te ideje je nastal projekt ROMACHILD. Delati moramo to, kar nas veseli." Tokrat skladbo predstavljata tudi v dveh avdio različicah – ena je enaka tisti iz videospota (s krajšim uvodom na ukulele in spremenjeno 2. kitico), druga pa ostaja bližje izvirni, a prav tako s prenovljeno 2. kitico.

Babica gre na jug – po romachildovsko

Videospot na igriv in simboličen način pokaže, da življenje nikoli ne preneha biti praznik – tudi tam, kjer bi pričakovali konec. Smrt se spremeni v ples, žara pa v rožnate bleščice, ki ponazarjajo svobodo, veselje in lahkotnost življenja.

Spot sta zaupala ustvarjalni ekipi Magnets Studio na čelu z mlado režiserko Elo Mimi Pirnar, ki je poleg režije vihtela tudi kamero. Scenarij sta napisala Ela Mimi Pirnar in Tadej Sinkovič, producent pa je bil Bonino Englaro. Videospot je dolg več kot pet minut, dvojec pa o spotu pravi: "Ravnali smo se po Michaelu Jacksonu, ker so že filme delali. Zasluga gre ekipi Magnets Studio in režiserki, ki si je to upala. Sva se jim pa popolnoma predala in izpadlo je vrhunsko. Snemanje je bilo kar zabavno, predvsem pa naporno, saj smo delali v najhujši vročini v začetku julija na več lokacijah v Sloveniji. Snemanje je trajalo dva dni. Ela je imela fantastično idejo združiti realnost s surealnim in narediti vse skupaj malo skrivnostno ter prikazati prehod smrti v neko drugo obliko življenja, na ne tako grozen način, temveč zabaven in lahkoten oziroma kot del življenja."