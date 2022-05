RomaChild melje vse, kar je še ostalo v Hotelu California

Uf, tole je resnično eksplozivno! In softrockovska zimzelenka Hotel California v tako bučnem in energičnem režimu je vražje učinkovita! RomaChild sta Roman Ratej , naš najboljši bobnar, in Martin Štibernik , kitarist, producent in avtor številnih uspešnic ter tudi razvnet vokalist. Duet, ki je vse domače in kmalu, verjamem, tudi tuje glasbene navdušence presenetil sredi koraka, operira na ravni bendov tipa Royal Blood in rajnkih The White Stripes . Toda zdi se, da RomaChild poleg pričakovanega stonerrockovskega pripovednega vzgiba v svojem šaržerju skrivata tudi nekaj občutno bolj spevnega, celo psihedelično ali baročno popovskega po vzoru Arctic Monkeys , na primer. Sumim, da bo spremljati rast RomaChild hudo razburljiva zgodba.

Ko Justin Bieber končno prizna, da želi postati tudi trap legenda. Šampion najstniškega popa, ki je zdaj vse bolj zraščen s hip hopom, se vrača po letu izdajateljskega premora. Tokrat bolj kot kadar koli prej zaprisežen novi pripovedni termiki, ki ji pritiče izrazito suha in drobna traperska ritmika oziroma subritmika. Obenem je zelo očitno tudi to, da se sicer solidnemu pop vokalistu pravzaprav ne ljubi več prepevati. Toda v Honest – najbrž ker je nosilec songa sam – slavni Kanadčan prispeva občutno več ambicije kot na primer v istočasno predstavljenem duetu s soularko Kehlani (Up At Night). Bieber se kot performer odkriva na novo. Pri tem mu hvaležno pomagajo tiktokovska hip hop veličina Don Toliver, jamajški (t)raper in producent Beam in, dame in gospodje, motorne sanke. Štirje smo najboljši par. Zakaj pa ne?

Ocena: 4

