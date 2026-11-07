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Glasba

Romantični pejsaži (tudi) s 142-bitovsko frekvenco

Ljubljana, 07. 11. 2026 11.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Angleški producent nas s tretjim albumom nemudoma zvabi na techno plesišče.

SAMMY VIRJI - Open Late

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Londonski DJ in producent slikovite elektronske godbe s tretjim albumom dodobra odstopa od ritmičnega koncepta prevladujočega na njegovem lani izdanem celostnem delu. Po svežnju Same Day Cleaning nas Sammy Virji vabi v okrožje še enega premišljeno izbranega naslova, toda v primerjavi s predhodnikom bistveno bolj neposrednega, mestoma celo surovo ostrega ritmičnega režima. Naj tega imenujemo bass(line), UK Garage, nabriti house ali pa po starinsko kar tech house, vsebina Virjijeve sveže kreacije elegantno varira med prepoznavnima postulatoma, na primer dveh, rojaka-sodobnika Freda Againa in našega veterana DJ Umeka. Tempo v razponu od 135 do 142 beatov na minuto često spomni na seksi pospeške drugega (komad Rising Raider), medtem ko skrbno dodelana semplarska ornamentika potrjuje avtorjevo idejno in z njo tudi slišno tehnološko naprednost. Eden najbolj zanimivih posnetkov na albumu Open Late je kompozicija Ode to Todd, s katero Virji proslavi tehniko vzorčenja, ki jo je pred polnimi štirimi desetletji začetno poosebljal ameriški producent Todd Edwards. Virjijeve melodične figure so nalezljivo šik. Ob izpostavi tega elementa gre vedno ponoviti, da je producentov senior, se pravi Sammyjev foter Samuel Virji znani jazzovski virtuoz, ki je s svojo pozavno sodeloval tudi pri snemanju slovitega debitantskega albuma legendarne neo-soularke in raperke Lauryn Hill (The Miseducation of Lauryn Hill, izdan leta 1998). Krepka glasbena dediščina, ki jo nadgrajuje Sammy, pač ne more biti zgolj in samo tech-house-at-large. Nenazadnje je glasbene sladokusce vselej vredno napotiti na že omenjeni album Same Day Cleaning, ki ga je Virji v resnici posvetil flirtu s 2-stepom, nenazadnje na tem delu gostuje tudi edinstveni MJ Cole. Fantastičen cinematični svod za sabo pušča song Crazy Funky, o prav enako močnem vtisu pa se suvereno lahko menimo napojeni s komadoma Letter Blue z gostujočo ekipo Wet in sodobnikom Joyem Anonymousem. Izpostaviti je potrebno izjemno popotniško La Belle, v kateri svoje pristavi tudi kalifornijski elektronik Hans Glader. Osem čudovitih sekvenc albumu Open Late instantno namenja naziv dancefloor simpatičnost leta.

Ocena: 4,5

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KOMENTARJI1

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osiveli_ritmični_gimnastik
07. 11. 2026 12.48
Ojla feni, prijeten pozdravček.
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