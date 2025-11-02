Svetli način
Glasba

Romantik Pavel Panon jo lovi pešočo v sanjah

Ljubljana, 02. 11. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Matjaž Ambrožič
Komentarji
4

Renesansa slovenskega indie-pop.

PAVEL PANON - Pleše v sanjah

Panon je v minulih letih svojo nesporen talent delil v trap dvojcu PTČ. Minulo poletje se je naveza PTČ malenkost zrahljala - za dobrim razlogom. Pavel Panon je v svoj prvi, recimo mu večji solo hitič vključil tudi rapanje, še posebej pa dobrodošel njegov šlagerski naklon. Kombinacija bo tudi v prihodnje, prepričan sem, ponudila marsikatero presenečenje. Kajti. Pred leti je Pavel Panon že nastopal kot solist in en njegov recital mi je uspelo doživeti. Pevec in avtor ter performer je bil fenomenalno zanimiv! In tak ostaja. Gledano širše pa velja, da je vznik in zdaj pospešen razvoj domačega metropolitanskega indie-popa nekaj, kar ta kulturni prostor nepreceljivo bogati. Tschimy, Ziebane, Travnik in zdaj še Panon kot solo jezdec - radost v hiši je dolgoročno zagotovljena. Sanjava plesalka lahko brezskrbno nadaljuje - sanjati in plesati.

Ocena: 5

 

LOUIS TOMLINSON - Lemonade

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko se nekdanji člani uspešnih fantovskih glasbenih skupin na prizorišče vračajo s solističnimi zalogaji skoraj pregovorno najprej vnovič raziščemo njihovo ustvarjalno genezo. Pri čemer se zdi ključen podatek tisti, ali je določen glasbeni izvajalec prerasel nekdanje gnezno. Za Tomlinsona, zdaj 33-letnika, velja, da mu eksperimenti z drugimi žanri, ne le s neomadeževano visok-komercialnim energičnim popom, niso tuji. Vseeno pa. Za varnost je treba poskrbeti. Tako tudi Tomlinson za začetek novega kreativnega cikla izbira povratek h koreninam. S pripombo: če je obdobje, v katerem je Tomlinson deloval v One Direction sploh upravičeno oznake avtorsko? Lemonada je prav tak primer. Zgledna pop vinjeta, lepi dečko pred kamerami, v ozadju vse lepo, bogato in mamljivo. Louis Tomlinson bo v kratkem izdal tretji album. Obet zanj pa ostaja limonast.

Ocena: 2,5

 

THE LAST DINNER PARTY - The Scythe

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skepso do bendov, v kateri katerih se trudijo slabši instrumentalisti, je težko odpraviti. The Last Dinner Party, to je dekliški kvintet iz Londona, je prav taka združba. Baročni rock ali načičkan pop-rock, s katerim razveseljuje v minulih nekaj sezonah večkrat nagrajena skupina, ima srečo, da je vokalno zadostno mamljiv. A ravno ta aktualni single The Last Dinner Party odkriva melodično profanost folk obrazcev, ki jih zasedba s pridom izrablja. Prevečkrat. Če se The Last Dinner Party ne bi tako pogosto zatekale k instantnim ustvarjalnim rešitvam, bi projekt bržčas lahko računal tudi na širše kritiško priznanje. Ampak. Vzporednica njihovi glasbeni usmerjenosti je, kakopak, goreče opevanje dekliških in ženskih občutij. To ciljno publiko načeloma cenjene glasbene skupine močno krči. Rezultanta obeh resnic je včasih, žal, tudi nerodno dolgočasna.

Ocena: 3

 

THE COOL KIDS - Rockbox

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prva polovica novega albuma čikaškega raperskega dvojca The Cool Kids je ustvarjena kot nostalgična boom bap veselica. Tako kot pričujoči single Rockbox bo vsem starošolskim raperskim zagrizencem nemudoma prirasla k srcu. Ikonografijka iz videa Rockbox povsem nazorno namiguje na zafrkantksa devetdeseta. V drugem delu songovskega zavitka Hi Top Fade se njegova vsebinska os občutno zamakne. Nastopi blok spevnih rap baladic, ki je premalo unikaten, da bi razvnemal. Slednje omenjam zato, da podhranjeno anti-trap falango pomirim in opozorim, predvsem pa pomirim - vsaj polovično. Vseeno naj velja, da je vrnitev The Cool Kids seje dobro voljo in nasmehe.

Ocena: 4

poslušalnica singli
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
02. 11. 2025 12.00
+4
Evo ga...spet ta
ODGOVORI
5 1
tv1206802
02. 11. 2025 11.19
+4
Kdo je sploh ta tip?
ODGOVORI
5 1
MC King
02. 11. 2025 11.38
+4
Pred 35 leti je vrtel dobro musko na RGL. Na stara leta se je pa prodal za par cvenkov.
ODGOVORI
5 1
Korošec77
02. 11. 2025 11.10
+3
Zdaj tako, če ona peša, jo lovi pešočo. Če pa pleše, jo lovi plešočo. Včasih me ima, da bi...eh slovenščina vam pač ne gre, to opažamo bralci vsak dan.
ODGOVORI
4 1
