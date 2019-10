Romantika v dimu

Naj bosta počitek in olajšanje po vrhuncih romantike zadimljena ali ne, Cry je krasen album. Melodičen še bolj, kot je bilo pričakovati. Zvokovno pa izrazito lahkotnejši, sploh v primerjavi z nakazanim z začetkov delovanja zasedbe iz Teksasa. Prvi in istoimenski album Cigarettes After Sex bi umestil v skrivnosten in plahotemačen alter pop, Cry pa je potrditev, da se ustvarjalni, pa tudi marketinško iznajdljivi kvartet sme sproščeno konzumirati tudi brez tobaka. Še več. Navdušujoče zanimiva se mi zdi dilema o tem – kje. Kje počasnjakarski pop na osnovi razloženih elektrokitarskih akordov prija bolj. Meščanu, ko ta uide iz mesta, ali kot se ta zvočno izolira, a ostane v urbanem; to pomeni, da bodisi zapre okna in vrata bodisi lastne sluhovode poklopi s slušalkami. Toda še pred njo je jasno, da je glasba Cigarettes After Sex ne le za večerno-nočno, ampak vse bolj tudi za dnevno, nemara celo jutranjo rabo.

Moški vokal, ki večino preseneti, saj ga ta najprej pripiše kaki odštekani temnolaski, je osrednji element ekspresije, ki jo podajajo Cigarettes After Sex. Njihov vodja in pevec Greg Gonzalez na aktualnem albumu Cry niti ne šepeta, pač pa je njegovo petje ubrano, nemara kar razsodno, a obenem sproščujoče. Poleg uspešnice Touch sta se mi prikupila še songa Kiss It Off Me in Heavenly.



Izraz Cigarettes After Sex se v marsičem ravna po dediščini kultnega ameriškega benda Mazzy Star, medtem ko so vsi drugi vplivi, ki se srečujejo v njem, pretežno evropskega izvora. Ambientalni pop, shoegaze pop-rock in navsezadnje krovna definicija, kot je slow-core, so prej britanska posla. Obenem me Cigarettes After Sex pogosto spomnijo na Švedinjo Stino Nordestam, ki sicer že poldrugo desetletje glasbeno miruje. Če pa se komu ljubi posegati še dlje v glasbene spomine, pa bo Stinin idol David Sylvian tega zelo vesel.

Vem, da ni prav, vem, saj škodi. Toda v tem primeru izbire dejansko nimam: ne pozabite na cigarete.

Ocena: 4