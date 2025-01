Ronan Keating o slavi s skupino Boyzone: Bili smo nezaščiteni najstniki

Pevec Ronan Keating je najbolj znan član nekdaj uspešne in popularne glasbene zasedba Boyzone , glasbeno pot pa je pozneje nadaljeval na samostojni poti. 47-letnik je pred premiero dokumentarnega filma o skupini, ki nosi naslov Boyzone: No Matter What , iskreno dejal, da so bili pred 30 leti, ko so zasloveli, takrat še najstniški člani nezaščiteni in v nevarnosti, a se je zanj zgodba srečno odvila.

"Smo samo sledili vsemu. Bil sem star 16, 17, 18 let. Bil sem še otrok," je povedal sedaj oče petih otrok in dodal:"Ko postajaš starejši, starajo pa se tudi tvoji otroci, se bolj zavedaš, kako nezaščiteni smo bili in kako nevarno okolje je to bilo."

Leta 1993 je pet dublinskih fantov iz delavskega razreda na kup zbral iskalec talentov Louis Walsh in iz njih ustvaril zvezdnike. Le leto pozneje so se prebili na britanske glasbene lestvice, sredi 90. letih prejšnjega stoletja pa so dosegli svetovni uspeh. Imeli so šest uspešnic, ki so zasedle prvo mesto lestvic, prav tako se je na sam vrh povzpelo pet njihovih albumov, ki so jih prodali v nakladi 25 milijonov.

Kot pravi mojster promocije je Walsh skrbel za to, da so se njihova imena redno pojavljala v medijih, a je prepoznavnost zahtevala svojo ceno. Ko je oktobra 2024 v smrt omahnil Liam Payne, pevec skupine One Direction, se je odprla debata o tem, kako je poskrbljeno za zvezdnike, ki zaslovijo že v mladih letih, a Keating pravi, da je bilo takrat še vse drugače:"Nihče ni skrbel za nas in na to ni nihče niti pomislil."