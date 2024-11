Nazaj h kodrom in (rahlo osovraženemu) usnju

"Pravzaprav sem ga malo sovražil," v pogovoru z našo novinarko Anastasijo Jović pred začetkom koncerta v zaodrju glede usnja prizna Miran Rudan . "Ampak takrat je bilo pa zelo zanimivo, če ga nisi imel, si bil praktično nič, danes pa je to malo drugače, zato sem spremenil stil," pokaže navzdol na svoje široke hlače z živalskim vzorcem in bele superge. " Počakajte, saj še nismo rekli vsega, to je šele za prvi izhod, " se posmeji Resnik. "Bo usnje, saj mora biti, ker je bil to zaščitni znak," pogleda svojega kolega.

"Imeli smo res težko izbiro, kaj pokazati, tako med starimi kot med novimi skladbami. Za nekatere stvari mislim, da bodo ljudje razočarani, ampak tiste 'hude' stvari sva nekako spravila noter," je zagotavljal Rudan. "Težko je, da bi zajeli vse pesmi, ki bi bile všeč vsem ljudem. Pazila sva, da bo za čim večji krog poslušalcev, za staro in mlado, za generacije, ki so in ki še vedno žurajo, " je dodajal Resnik.

Ko je ob 22. uri napočil čas, da se koncert začne, se je na velikem zaslonu prikazal digitalni števec, ki je odbijal sekunde. "Nekoč je bila skupina, ki nam je dala dve legendi. Danes prvič skupaj skupaj na odru," je dejal glas, v ozadju pa so se slišali takti Pop Designove velike uspešnice, ki jo je navdušeno občinstvo takoj prepoznalo. Rudan in Resnik sta na oder prišla ob zvokih Ko si na tleh, ki jo je zbrana množica glasno prepevala skupaj z njima. Ko se je ta nato prelila še v skladbo Zate , so se izpod stropa usuli pisani konfeti, ki so ob glasnih krikih navdušenja naznanili tako težko pričakovan spektakel.

Sedem dni, Zbogom, Solza, Nekoč bom zbral pogum, Potepuh, Ne bom ti lagal, Pokliči me nocoj, so občinstvo v ekstazi vrnili h kodrom in usnju.

Pika na i je bila seveda pesem, brez katere ne mine nobena slovenska zabava. Na božično noč sta Rudan in Resnik za konec opolnoči zapela "okitena" v rdeče-beli kapici in girlande, nato pa ju je množica še enkrat priklicala nazaj.

Spomnil je, da se je prvi premik zgodil, ko so ju na eni izmed slovenskih televizij za dve pesmi spravili v isto oddajo. " A nista se pustila prepričati, da bi se iz tega zgodil še koncert. Nato pa se je po nekaj letih pogovorov in iskanj vendarle zgodil trenutek, ko sta rekla ja. Ne bom povedal, zaradi koga in zakaj, ampak sta rekla ja," pravi Zalokar. Imena ne želi navesti, saj pravi, da se oseba ne želi izpostavljati. Razkril pa nam je, da je šlo za njunega skupnega prijatelja, za prav tako znanega slovenskega glasbenika, ki ju je prepričal.

"To je koncert, ki bi si ga želel delati vsak resen slovenski organizator. Združiti dva velika velika rivala zadnjih dveh, treh desetletij na slovenski sceni ni bila naša izvirna ideja, to je bila ideja, ki so jo imeli že številni organizatorji," je v pogovoru za 24ur.com priznal soorganizator koncerta Gregor Zalokar .

V dvorani se je ves večer zabavalo staro in mlado, pa tudi znani obrazi, med njimi glasbeniki Špela Grošelj, Manca Špik, Rok Piletič, Sebastian, Dennis iz skupine Game Over, pa rokometni selektor Uroš Zorman in košarkarski funkcionar Saša Dončić.

Zalokar pravi, da so si koncert v osnovi želeli prirediti v Križankah, vendar so se odločili, da bi teren raje najprej preizkusili v manjšem obsegu: "Zato smo se odločili za Cvetličarno, da preden gremo v prostor za 3.000 ljudi, pojdimo najprej v takega za 1.500. Ko smo najavili koncert tam in dali vstopnice v prodajo, pa so pošle v dveh dneh. Zato smo se zelo hitro premaknili v sosednjo dvorano za skoraj 3.000 ljudi," soorganizator koncerta opisuje, kako je dogodek nazadnje pristal v ljubljanskem Media Centru. "Križanke so prostor, kjer lahko nekaj narediš za imidž, so pa stroški toliko večji, da bi verjetno delali minus. Tukaj smo zelo veliko smo vložili v produkcijo in bo plus zelo majhen," še pristavi.

Več glasbe, kot je lahko spraviš v program

Vstopnice so v dveh tednih pošle tudi za večjo dvorano, se spominja tiste junijske evforije po najavi skupnega koncerta v Ljubljani, po katerem januarja prihaja še eden v Mariboru. "Prodalo se je tudi 500 vstopnic na dan," pravi. Tak odziv pa je s seboj prinesel odgovornost, da pokažeš nekaj več, dodaja. "V zadnjih treh tednih smo se zelo veliko ukvarjali s produkcijo. Tisti, ki si bodo ogledali koncert, bodo videli, da gre tudi za videoprodukcijo in poudarek na slogu, da ima vse skupaj nek rep in glavo," je pojasnil.

Tudi po njegovih besedah je bilo še največ dela s tem, kako preplesti pesmi in se odločiti, kaj bo kdo izvajal. "Ne samo zato, ker sta imela oba svoje favorite, ampak tudi zato, ker je to eden redkih primerov, ko imaš več glasbe, kot je lahko spraviš v več kot dve uri programa. Kdo bo verjetno kakšno uspešnico pogrešal, ampak toliko jih je, da ne gredo vse v program," razlaga.

Skupaj vadila le dvakrat

Med pripravami na veliki koncert sta Rudan in Resnik sicer skupaj vadila le dvakrat. "Težava je bila, ker ne gre za glasbenika, ki bi ju potegnili iz naftalina, ampak glasbenika, ki sta zelo aktivna. Oba sta precej zaposlena, nastopata vsak konec tedna in najti termine, ko bi vajo sploh lahko izvedla, je bilo zelo težko," pravi, kako so iz njunih urnikov nazadnje le napraskali dve nedelji. Lažje pa je bilo vsaj zaradi tega, ker ju je spremljala Rudanova skupina, s katero so že uigrani, potrebne so bile le še manjše prilagoditve na Resnikov slog, pridružilo pa se je še nekaj dodatkov.