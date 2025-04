Rudan in Resnik nadaljujeta skupno pot po slovenskih odrih

Po Ljubljani, Mariboru in Škofji Loki sta Miran Rudan in Vili Resnik nastopila še v Šempetru pri Gorici. Občinstvo so najprej ogreli mladi Firbci, potem pa je sledil triurni koncert, ki sta ga pevca ob podpori razširjenega benda in širše tehnične ekipe, stkala iz kar 30 uspešnic, s katerimi sta se v petih različnih desetletjih v glasbene anale zapisala kot solista in člana različnih priljubljenih skupin.

"Nova Gorica in severna Primorska sta res najin teren," sta že ob najavi koncerta povedala pevca in spomnila, da je Miran tam preživel lep del svoje mladosti, preden ga je ljubezen speljala na Štajersko. Kmalu zatem si je svoje domače ognjišče le nekaj deset kilometrov vzhodneje omislil Vili:"Oba že od 80. let redno, z bendi ali samostojno, nastopava v teh krajih, kjer so doma številne legendarne fešte, Primorci pa še posebej cenijo muziko, ki jo poganjajo kitare. Tokrat ni bilo nič drugače in tudi tega žura se bomo še dolgo spominjali, tako mi na odru, kot ljudje, ki so z nami peli od prve do zadnje note."

Nastop na Primorskem je bil za oba kot povratek domov. Miran je tam preživel lep del mladosti, Vili pa je po selitvi v okolico Ajdovščine že takorekoč naturalizirani Primorec. Morda je bilo tudi zaradi tega vzdušje v njuni garderobi polno harmonije.

"On je bolj toleranten do mene. To zdaj priznam, ker mu včasih kakšno stvar rečem, ki je sam ne bi mogel požreti, ampak kapo dol. Nisem ga poznal takšnega. Bolj sem ga poznal kot polnega samega sebe, ampak zdaj pa res priznam, da je boljši v nekaterih stvareh kot jaz," je za našo ekipo priznal Resnik, Rudan pa je dodal: "Zaradi tega dobro delujeva skupaj in polniva te dvorane."

Bojno sekiro sta več kot očitno uspešno zakopala.

"Bila sva v isti skupini in seveda nastane neko rivalstvo, kar je čisto človeško," meni Resnik.

Oboževalci od Ljubljane prek Škofje Loke do Goriške jima pritrjujejo, Vili in Miran pa obljubljata, da s skupno turnejo še nista rekla zadnje, njuna naslednja misija pa bo Dolenjska.

Pevca sta drug ob drugem zaznamovala skoraj pol stoletja slovenske popularne glasbe, za seboj pa, kot solista in člana različnih skupin, pustila neverjetno število že napol ponarodelih hitov. Vsak po svoje sta zaznamovala tudi skupino Pop Design.