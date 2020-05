Rudi Bučar se spominja otroštva s pesmijo Otroci tistega časa

Rudi Bučar v svoji kantavtorski maniri nadaljuje pisanje glasbenih novosti. Tokrat svetu predstavlja s preteklostjo navdihnjeno skladbo Otroci tistega časa : "Videti je, da sem že toliko star, da lahko delam primerjavo med danes in pred 30 plus leti," Rudi pravi o skladbi, ki jo je posnel z ekipo v sestavi: Goran Krmac (tuba), Anže Vrabec (pianino), Robert Pikl (slide kitara, charango, banjo), Tomi Purič (bobni) in Gaber Radojevič (produkcija) ter Martin Štibernik (mastering). Skladba, ki je nastala v preteklem mesecu, opeva početje Rudijeve generacije in tiste, nekoliko starejše od njega. V njej se spominja časov, ko s(m)o bili vsi enaki, časov, ko 'hajklasa' še ni bilo; skladba prinaša štiri zgodbe preteklosti in jim nastavlja ogledalo sedanjosti.

"Ob večerih preteklega meseca sem kot že mnogokrat poprej malo brenkal po kitari in skladba je kar sama prišla do mene. Ne vem, ali je bila morda posledica kakšne debate, morda ... Misli so me peljale v spomine iz otroštva in rane mladosti in sem rekel, da napišem eno pesem na to temo. Kot zanimivost sem si zadal, da vanjo vključim tudi primerjavo z današnjimi časi, ko smo družabni na drugačen način in ko (predvsem čas) vse prehitro leti," je za 24ur.com povedal Rudi.