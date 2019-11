Rudi Bučar v novi skladbi poje o različnih ljudeh

Rudi Bučar je že večkrat presenetil s svojimi baladami in nekateri ga imenujejo kar Istrski trubadur. Tokrat pa je presenetil s skladbo Kakšni so takšni, kjer se je osredotočil na različne ljudi in na razlike med njimi. Talentirani pevec pa se je osredotočil na to, da sta nad nami, ne glede na to, ali smo kakšni ali takšni, vedno čas in svet, ki se vrti in gre dalje.

Rudi o nastanku skladbe pripoveduje prav posebno zgodbo: "Skladba me je že v fazi njenega nastajanja spominjala na Tomaža Pengova oziroma na njegov stil ustvarjanja. Na to sem vmes malce pozabil, skladba je dobila končno podobo in v končni različici pride nazaj do mene. In se spet spomnim na Pengova! In me je odneslo v spletne globine, kjer sem ugotovil, da je letos 70. obletnica njegovega rojstva in da je ravno tisti dan potekal koncert in izšla plošča Kamor greš, projekt, nastal prav ob tej obletnici. In ker je Pengov pravzaprav na nek način bil z mano cel postopek ustvarjanja skladbe Kakšni so takšni, če sem se tega zavedal ali ne, jo posvečam prav njemu."

Skladba je že dobila vizualno podobo. Enostavna ideja izvrstno paše k skladbi, saj sej je Rudi z res majhno ekipo usedel v avto in kadre snemal po poti. Tako lahko v spotu vidimo kopico naključnih mimoidočih in dogajanje na ulicah, s čimer slika dopolnjuje besedilo – ljudje smo si različni in naš svet se vrti, ne menja svoje smeri,