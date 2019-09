Alen Islamović prvič združil moči s slovenskim glasbenikom

Letošnje poletje sta dva izjemna glasbenika, Rusko Richie in Alen Islamović, preživela v studiu, kjer sta se lotila snemanja nove skladbe 'Džaba Džaba'. Zdaj sta predstavila tudi videospot.

Glasbenika Rusko Richie in Alen Islamović sta združila moči in ustvarila novo skladbo z naslovom Džaba Džaba. Richieju se je ideja o duetu z enim svojih največjih idolov utrnila popolnoma spontano in ko jo je predstavil svojemu prijatelju, ki je obenem tudi Alenov menedžer, je ta zadevo predlagal Islamoviću. Ni dolgo trajalo, preden je Alen sporočil, da je pripravljen na sodelovanje in se lotil pisanja besedila.

Alen Islamović, nekdanji član priljubljenih glasbenih skupin Divlje jagode in Bijelo dugme, je tokrat prvič združil moči s slovenskim glasbenikom. Slednji je k sodelovanju pri snemanju videospota povabil tudi svoje prijatelje. Režijo je zaupal Roku Mavru, glasbeniku, ki sicer ustvarja v glasbeni skupini Tarapana, za svetlobne efekte in ozvočenje pa je poskrbelo podjetje Yoco Audio. Na plesne ritme so v spotu zaplesale plesalke skupine Exquisites.

FOTO: Organizator