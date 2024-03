Rusko Richie v novi pesmi z Ano Klašnja in Sašo Lendero

"Na to pesem sem čakal več kot dve desetletji," je ob izdaji svoje nove pesmi z naslovom Bila si bila povedal Rusko Richie. Čeprav je na glasbeni sceni že skoraj 25 let, je to pesem, ki jo je začutil najmočneje do sedaj. "Zdi se mi kot, da bi se vanjo prelilo vse hrepenenje, ljubezen, obžalovanje, ki so se v času življenja zbrali nekje v meni. Pesem je napisal prijatelj Miha Hercog in ker me zares dobro pozna imam občutek, da jo je dobesedno prepisal iz moje duše," je razkril pevec.