Ryan Gosling ni verjel v uspeh skupine Backstreet Boys

Ryan Gosling je bil v začetku 90. let prepričan, da skupini Backstreet Boys ne bo uspelo in takrat izjavil, da jih ne vidi kot protagniste pop glasbe. A Ryan, ki je sicer odraščal z zvezdniki kot staJustin Timberlake in Britney Spears, se je zmotil. Kako je sploh prišlo do srečanja med Ryanom in takrat še neznano skupino?

Ryan in AJ McLean, član skupine Backstreet Boys, sta bila soseda, še predno so fantje navdušili vse ljubiteljice pop glasbe. "Rekel sem mu, da bomo postali ena večjih skupin na svetu, a je na mojo trditev odgovoril 'To se ne bo nikoli zgodilo. New Kids On the Block so naredili, kar so naredili.' No, Ryan se je več kot očitno zmotil," je AJ povedal v eni od pogovornih oddaj.