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Glasba

Ryan Gosling po 17 letih z novim albumom

Los Angeles, 27. 10. 2026 14.57 pred 21 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Ryan Gosling

Hollywoodski zvezdnik Ryan Gosling se poleg igranja v filmih posveča tudi glasbi. Z indie rock skupino Dead Man's Bones je leta 2009 izdal prvi album, po 17 letih pa bo oboževalce presenetil z novo glasbo, ki bo izšla danes. Napovedali so jo na Instagramu.

Skupino sestavljata Ryan Gosling in Zach Shields, ki sta kot duo svoj prvi in doslej edini istoimenski album, pri katerem je sodeloval tudi otroški zbor, izdala leta 2009 pri založbi Anti-Records. Njune pesmi so se vrtele okrog duhov in pošasti.

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Po pisanju tujih medijev se zdi, da tudi 17 let kasneje ostajata pri enaki tematiki, saj album prihaja na plano tik pred nočjo čarovnic.

Gosling je v zadnjih nekaj letih večkrat dokazal svoj glasbeni talent. Leta 2023 je izvedel pesem I'm Just Ken iz filma Barbie. Pesem City of Stars iz filmskega muzikala Dežela La La, ki sta jo pela glavna igralca Gosling in Emma Stone, je leta 2017 osvojila oskarja.

Ryan Gosling
Ryan Gosling
FOTO: Profimedia

Igralec iz Kanade je sicer sredi oskarjevske kampanje za film Project Hail Mary, prihodnje leto pa bo v kinematografe prišel nov film iz serije Vojne zvezd Zvezdni bojevnik, v katerem je zaigral.

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