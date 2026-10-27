Ryan Gosling po 17 letih z novim albumom

Skupino sestavljata Ryan Gosling in Zach Shields , ki sta kot duo svoj prvi in doslej edini istoimenski album, pri katerem je sodeloval tudi otroški zbor, izdala leta 2009 pri založbi Anti-Records. Njune pesmi so se vrtele okrog duhov in pošasti.

Po pisanju tujih medijev se zdi, da tudi 17 let kasneje ostajata pri enaki tematiki, saj album prihaja na plano tik pred nočjo čarovnic.

Gosling je v zadnjih nekaj letih večkrat dokazal svoj glasbeni talent. Leta 2023 je izvedel pesem I'm Just Ken iz filma Barbie. Pesem City of Stars iz filmskega muzikala Dežela La La, ki sta jo pela glavna igralca Gosling in Emma Stone, je leta 2017 osvojila oskarja.