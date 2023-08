Ryan Gosling s pesmijo iz filma Barbie prvič na Billboardovi lestvici

Čustveno balado s pridihom osemdesetih let preteklega stoletja v filmu pospremi koreografska točka, da je pesem takšen hit, pa so 'krivi' tudi glasbenika Slash in Wolfgang Van Halen ter producent Mark Ronson. "Sem zgolj Ken, kjerkoli drugje bi bil čista desetka. Ali je moja usoda, da živim in umrem življenje svetlolase krhkosti," je le nekaj verzov iz pesmi, ki je že postala viralna na TikToku.

Ronson, ki je pesem ustvaril skupaj z Andrewom Wyattom, je v enem izmed intervjujev dejal, da sicer le redko bere filmske scenarije ter da je ob branju scenarija za Barbie takoj vedel, da pri projektu želi sodelovati. "Je vse, kar si želim v filmu, čutil sem, da bo moj najljubši film tega leta." In sodeč po prodaji vstopnic po svetu in odzivih na spletu producent ni edini, ki je nad filmom navdušen.