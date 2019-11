S popularnostjo so prišle tudi ženitne ponudbe

Skupina Ljubavnicise predstavlja s pesmijo Ništa nije slučajno, ki jo je tudi tokrat napisal pevec skupine Mario Regelja, ki se je podpisal pod skoraj vse njihove pesmi.

"Vesel sem, da poslušalci prepoznajo naš trud, da se v pesmih najdejo in da jih radi poslušajo. Najljubši del vsega je, ko vidim in slišim ljudi pod odrom, kako uživajo in pojejo naše pesmi. To je res neprecenljivo. Še vedno smo z eno nogo začetniki, ampak tako lepo smo bili sprejeti tako doma kot v Sloveniji in to je samo dodaten razlog, da se še bolj trudimo in da vsakič damo še več od sebe," je o pesmi povedal Mario.