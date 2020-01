V Ljubljano prispela razstava 400 osebnih predmetov nesmrtnega Elvisa

V Ljubljani smo pričakali skupino originalnih Elvisovih glasbenikov, ki vsako leto pridejo v Evropo in izvajajo njegovo glasbo. To bi si želel, saj je vedno hotel imeti turnejo po Evropi, je povedala njegova sestrična, ki se je tokrat pridružila skupini, in svojih okroglih 70 let praznuje pri nas. S koncertom bodo proslavili 58 let Elvisa, skupaj z njimi pa je pripotovalo tudi njegovih 400 osebnih predmetov.