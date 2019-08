'S tožbo želi priti do lahkega zaslužka'

Glasbenik trdi, da je skopirala del njegove melodije, zato razmišlja, da bo pravico iskal na sodišču. Tako so se že oglasili Gagini odvetniki, ki menijo, da želi Steve priti do lahkega zaslužka, poleg tega je melodija zelo razširjena, kot primer so navedli tudi pesem zasedbe Kansas Dust in the Wind.

Priljubljena pesem Shallow, ki jo v filmu izvajata Lady Gaga in Bradley Cooper, je dobila kar nekaj prestižnih nagrad, med njimi zlati globus. Avtorji pesmi so poleg priljubljene pevke šeMark Ronson, Anthony Rossomandoin Andrew Wyatt, kot producenta pa sta se podpisala Gaga in Benjamin Rice.