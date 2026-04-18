Glasba

Sabrina Carpenter na odru Coachelle presenetila z Madonno

Coachella Valley, 18. 04. 2026 11.03 pred 24 minutami 1 min branja 1

E.M.
Sabrina Carpenter in Madonna

Čez lužo se odvija drugi in hkrati zadnji vikend glasbenega festivala Coachella tega leta. Tako kot pretekli teden je tudi tokrat prvi dan minil v duhu Sabrine Carpenter, ki pa tokrat na odru ni stala sama. Občinstvo je namreč presenetila z zvezdniško gostjo Madonno.

Trenutno ena izmed najbolj priljubljenih izvajalk Sabrina Carpenter je skupaj s kraljico popa Madonno zapela zimzelena hita Vogue in Like a Prayer ter nov, še neobjavljen duet. "Pred 20 leti sem prvič nastopila na Coachelli," je obiskovalcem zaupala Madonna, ki je nedavno naznanila izid novega albuma Confessions II. Dodala je, da je pred dvema desetletjema nosila ista oblačila kot danes ter da gre za zaključen krog. "Lahko si le mislite, koliko mi to pomeni."

Ne le Madonna, Sabrinin nastop je popestrila tudi hollywoodska zvezdnica Geena Davis, ki je z daljšim monologom stopila v čevlje starejše različice pevke. Ta čast je pretekli teden pripadla še eni igralski zvezdnici Susan Sarandon. Mnoge je navdušilo dejstvo, da "smo dobili Coachello različico filma Thelma in Louise," v katerem sta leta 1991 blesteli igralki.

Na odru je s skratkim skečem presenetil tudi igralec Terry Crews.

Sobotni večer priljubljenega glasbenega festivala, ki se odvija v kalifornijski puščavi, bo minil v znamenju Justina Bieberja, nedelja pa bo pripadla kolumbijski pevki Karol G, ki bo zaključila tridnevno slavje.

bandit1
18. 04. 2026 11.27
A ni cenejš da greš v slači bar kot na koncert?
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
zadovoljna
Portal
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
vizita
Portal
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
cekin
Portal
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
moskisvet
Portal
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
dominvrt
Portal
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
okusno
Portal
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
voyo
Portal
Kvartopirec
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641