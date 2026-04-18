Sabrina Carpenter na odru Coachelle presenetila z Madonno

Trenutno ena izmed najbolj priljubljenih izvajalk Sabrina Carpenter je skupaj s kraljico popa Madonno zapela zimzelena hita Vogue in Like a Prayer ter nov, še neobjavljen duet. "Pred 20 leti sem prvič nastopila na Coachelli," je obiskovalcem zaupala Madonna, ki je nedavno naznanila izid novega albuma Confessions II. Dodala je, da je pred dvema desetletjema nosila ista oblačila kot danes ter da gre za zaključen krog. "Lahko si le mislite, koliko mi to pomeni."

Ne le Madonna, Sabrinin nastop je popestrila tudi hollywoodska zvezdnica Geena Davis, ki je z daljšim monologom stopila v čevlje starejše različice pevke. Ta čast je pretekli teden pripadla še eni igralski zvezdnici Susan Sarandon. Mnoge je navdušilo dejstvo, da "smo dobili Coachello različico filma Thelma in Louise," v katerem sta leta 1991 blesteli igralki.

Na odru je s skratkim skečem presenetil tudi igralec Terry Crews.