Sabrina Carpenter o hitu leta: Pojma nisem imela, ali bo komu všeč

"Resnično nisem vedela, ali se bo prijela, toda občutek in zvok pesmi ter samozavest, ki jo nekako nosi s seboj, je bilo nekaj, v kar sem resnično verjela," je dodala v intervjuju za The Hollywood Reporter. "Torej dobesedno nisem imela pojma, ali bo komu všeč, toda meni je bila in to je bilo nekako vse, kar mi je bilo pomembno v tistem trenutku, in nekaj, česar se vedno znova poskušam spomniti." To, da je verjela vase, se je izkazalo za ključno stvar, saj je bila pesem v letošnjem letu z 1,6 milijarde 'streami' najbolj predvajana pesem na pretočni platformi Spotify.

Nad pesmijo Espresso je bila navdušena tudi zvezdnica Adele. "Ko sem šla sinoči v posteljo precej pozno, saj sem po navadi v postelji že ob devetih zvečer, sem se zalotila, da pojem: Delam pozno, ker sem pevka. Tisto pesem Sabrine Carpenter. To je definitivno moja pesem," je Adele dejala na enem od koncertov v Las Vegasu, Sabrina pa se je na vse skupaj odzvala z besedami: "To je bilo zame osupljivo. To je Adele!"