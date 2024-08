Sabrina Carpenter v videospotu za novo pesem poljubila Jenno Ortega

"Ta pesem je zame tako posebna in neverjetno sem hvaležna vsem, ki so mi pomagali ustvariti enega mojih najbolj ambicioznih spotov. V mislih za ta spot sem imela zgolj eno in edino Jenno Ortega," je ob izidu novega videospota za pesem Taste s svežega albuma Short n' Sweet na Instagram zapisala Sabrina Carpenter. "Opazovati jo na zaslonu je uresničitev sanj. Ona me navdihuje in navdušuje!" Glasbenica se je zahvalila tudi režiserju spota Davu Meyersu in celotni ekipi.