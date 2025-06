Sabrina Carpenter z drzno naslovnico albuma: 'Očitno vam je to všeč'

Čeprav je Sabrina Carpenter na sceni prisotna že več kot 10 let, pa je velik preboj doživela lani poleti z uspešnicami Espresso, Please, please, please in Taste z uspešnega albuma Short n' sweet. S svojimi besedili, nastopi in videospoti pogosto dviguje obrvi, tokrat pa je za pozornost javnosti poskrbela z naslovnico prihajajočega albuma Man's best friend. Na njej je pevka namreč na kolenih in videti je, kako jo moški drži za lase. "Ali sploh ima osebnost izven seksualnosti?" se je na družbenem omrežju X spraševal eden od uporabnikov.