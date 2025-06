Salamander: Lepota poezije, povedana z glasbo

Skupina Salamander ima na domačih tleh praktično kultni status, saj njihovi začetki segajo v sredino 70. let prejšnjega stoletja, ko je skupina študentov različnih smeri ustvarjala "živo glasbeno govorico", ki je navduševala tako njih kot vse tiste, ki so jih poslušali. Največkrat omenjeni podatek v zvezi z njimi je zagotovo ta, da je iz njihove sredine izšel kantavtor Tomaž Pengov , ki je nekaj časa nastopal z njimi, leta 1974 pa izdal prelomni album Odpotovanja. Glasba Salamandrov je ostala večinoma nedokumentirana, člani pa so se konec 70. let razkropili na vse konce in kraje.

Salamander leta 2025 so (od L proti D): Lado Jakša, Božo Ogorevc, Bogdana Herman, Milan Dekleva in Jerko Novak.

"Stvar je taka, da se vedno ukvarjam z obojim, z melodijo in besedami. Oboje pa vedno name naredi izreden vtis. Sem človek, ki se zelo vživi v to, kar vidi, kar sliši, to me spremlja že od malega. Marsikaj pove o tem tudi, da kakšnega filma ne morem gledati, ker sem se vanj preveč vživela, ali se mi na kakšnem svojem koncertu pripovednih ljudskih pesmi zgodi, da res s težavo pripeljem stvari do konca, saj ko pojem, vidim film. Ki me ponese drugam, da živo podoživljam, kar pojem," je o dojemanju in interpretaciji povedala Hermanova.

Po pol stoletja se je zasedba ponovno zbrala konec leta 2019, ko je z nastopom na Ljubljanskem gradu obeležila 70-letnico Pengovovega rojstva, ki je preminul približno pet let in pol pred tem. Novo postavo tako zdaj tvorijo Milan Dekleva kot avtor pesmi in pianist, kitarist Jerko Novak , ki je poskrbel za aranžmaje, pevka Bogdana Herman , pihalec Lado Jakša ter violinist Božo Ogorevc . V krču petletnega dela so zdaj izdali istoimensko zgoščenko, ki je najboljši približek uglasbljene poezije, ki deluje kot prefinjena interpretacija pesniške zbirke.

"V času pred pol stoletja je večino pesmi prispeval Tomaž, potem pa smo kar nekaj skladb napisali Milan, Božo in jaz, kar smo igrali na koncertih. Nekatere so žal šle v pozabo, saj od takrat mineva 45 let, nekaj pa je vseeno ostalo, prijatelji so ostali takšni, kot so, saj so bila to, vsaj zame, leta mladosti in prihodnosti. Če se spomnimo tistih časov, četudi po svoje težki, pa ni bilo težav glede služb, stanovanj, glede ničesar in smo lahko razmišljali o čemer koli, daleč od težav današnjih časov, s katerimi se soočajo mladi. Vsem tem ljudem, s katerimi sodelujem, je ostalo veselje do življenja, velik entuziazem in velika volja do ustvarjanja. Čeprav so nekoliko starejši od mene, tega premorejo celo več kot jaz. Neverjetno, ravno to pri njih najbolj občudujem in jih imam zato še toliko bolj rad," je kolege pohvalil Novak.

"Pesmi na novi plošči so vse nove, besedila in glasbo je napisal Milan, tisto, kar smo delali pred skoraj pol stoletja, pa so bili predvsem glasbeni izdelki Tomaža Pengova in nekaj tudi Milanovih. Na njegovi imenitni plošči Odpotovanja smo bili deloma prisotni tudi Salamandri, besedila pa so bila seveda Tomaževa. Nekaj jih je zbranih tudi v njegovi zbirki, ki je izšla še za časa njegovega življenja, Drevo in zvezda. Zagotovo pa boste v novih pesmih lahko slišali tudi odzven Salamandra iz tistih časov," meni Hermanova.

Trinajst pesmi na albumu "prepletajo individualne in skupinske improvizacije, ki želijo ostati znotraj akustične mehkobe", so zapisali v razkošni knjižici, ki spremlja zgoščenko. Salamander so po letu 2019, ko so se vnovič zbrali, potem imeli koronski premor in se jeseni 2021 spet aktivirali ter imeli koncerte v Kranju, Škofji Loki, v Velenju, na Vrhniki ter nekajkrat v Ljubljani, kamor se vračajo 27. junija letos.