Samantha Maya: Ko sebe dovolj poznaš, potem te tudi drugi lahko res ljubijo

"Pred nekaj časa sem prebrala misel, da so najbolj zdravi odnosi sestavljeni iz polovice ega in polovice ljubezni. Pomembno je, da imaš nekoga rad, a prav tako je pomembno, da imaš rad sebe in znaš postaviti meje," razlaga Samantha in dodaja:"To je sporočilo, ki ga želim podeliti s svojo pesmijo, da bi tisti, ki to potrebujejo, razumeli, kako pomembno je, da se naučimo imeti radi sebe in skrbeti za lastno dobrobit v odnosih."

Samantha Maya zase pravi, da je večni optimist in romantik. FOTO: POP TV icon-expand

"Čeprav je blizu valentinovo, je zastavljena antivalentinovo, za vse tiste, ki pa mogoče žalujejo za neuspešnimi zvezami. Odmevi so neka opozorila, ki jih daje okolica, da ta oseba, ki je s tabo, ni prava zate," je o pesmi še povedala za našo ekipo, na vprašanje, kako sama postavlja meje, pa odgovorila: "Sam sebe moraš zadosti poznati, vedeti, kaj si res želiš, česa ne dopustiš drugi osebi in to pač enostavno povedati."

Pesem je dobila tudi video podobo."Ta videospot je prvič zares od začetka do konca nastal pod mojo taktirko, se pravi sem režiserka spota. V ekipi sva bila samo dva, jaz in snemalec Filip, ki je krasno to posnel," nam je o tem, kaj je bilo tokrat med snemanjem drugače, povedala pevka. Samantha verjame, da tudi v današnjem svatu še obstaja prava ljubezen:"Sem večni optimist in romantik, zato verjamem, da ko sebe dovolj poznaš, potem te tudi drugi lahko res ljubijo."