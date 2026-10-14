Samantha Maya predstavlja pesem Vrane

Vrane Samanthe Maye prihajajo v času, ko ulice preplavijo izrezljane buče, sveče in podobe klasičnih grozljivk, vendar skladba ne govori o strahu na dobeseden način. Njena prava tema je tista, ki je veliko bolj človeška – občutek, ko se nam dvigne megla z oči in nas razočaranje pokopa.
Njena zgodba se nadaljuje tudi v videospotu, kjer jo spremljamo kot izgubljenega duha, ki tava po spominih svojega dvorca. Prostor postane podoba njenega notranjega sveta – nekoč polnega življenja, danes pa napolnjenega s silhuetami tega, kar je bilo.
Videospot se poigrava z estetiko klasičnih grozljivk, vendar jo ustvarjalci interpretirajo na bolj nežne, elegantne in melanholične načine. Namesto krvi in šokantnih prizorov tako prevladuje občutek skrivnostnosti, osamljenosti in tišine. Dvorec, senca, starinski občutek in lik izgubljenega duha ustvarijo svet, v katerem ni povsem jasno, ali gledamo zgodbo o nadnaravnem bitju ali o človeku, ki se ne more posloviti od svoje preteklosti.
Prav v tem je tudi osrednja ideja skladbe, da so včasih najstrašnejši duhovi tisti, ki jih nosimo v sebi.
Vizualna podoba skladbe je nastala kot skupno ustvarjalno delo. Za kamero je stopil Filip Brinjovec, montažo sta pripravila Samantha Maya in Filip, za posebne učinke pa je poskrbel Luka Bitenc.
Samantha Maya z Vranami tako odpira vrata v nekoliko temnejši svet – ravno prav skrivnosten za oktobrske večere, rezanje buč in noč čarovnic, a hkrati dovolj intimen, da se v njem lahko prepozna vsak, ki je kdaj ostal razočaran.
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