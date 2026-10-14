Samantha Maya predstavlja pesem Vrane

Vrane Samanthe Maye prihajajo v času, ko ulice preplavijo izrezljane buče, sveče in podobe klasičnih grozljivk, vendar skladba ne govori o strahu na dobeseden način. Njena prava tema je tista, ki je veliko bolj človeška – občutek, ko se nam dvigne megla z oči in nas razočaranje pokopa.

Samantha Maya FOTO: Arhiv izvajalke

Njena zgodba se nadaljuje tudi v videospotu, kjer jo spremljamo kot izgubljenega duha, ki tava po spominih svojega dvorca. Prostor postane podoba njenega notranjega sveta – nekoč polnega življenja, danes pa napolnjenega s silhuetami tega, kar je bilo. Videospot se poigrava z estetiko klasičnih grozljivk, vendar jo ustvarjalci interpretirajo na bolj nežne, elegantne in melanholične načine. Namesto krvi in šokantnih prizorov tako prevladuje občutek skrivnostnosti, osamljenosti in tišine. Dvorec, senca, starinski občutek in lik izgubljenega duha ustvarijo svet, v katerem ni povsem jasno, ali gledamo zgodbo o nadnaravnem bitju ali o človeku, ki se ne more posloviti od svoje preteklosti.