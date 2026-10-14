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Samantha Maya predstavlja pesem Vrane

Ljubljana, 14. 10. 2026 18.08 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović
Samantha Maya

Oktober je res čas, ko se meje med resničnim in nadnaravnim zdijo nekoliko tanjše, se strinja pevka Samantha Maya. Oboževalcem je predstavila novo pesem Vrane, v kateri imajo glavno vlogo karma, duhovi in strašenje. V redu, pa tudi malo ljubezni. Ampak na žalost nesrečne. V videospotu zato Samantha zaigra izgubljenega duha, ki tava po dvorcu spominov. V času strašljivih filmov je tako dodala pesem z zgodbo o nadnaravnem bitju oziroma človeku, ki se ne more posloviti od svoje preteklosti.

Vrane Samanthe Maye prihajajo v času, ko ulice preplavijo izrezljane buče, sveče in podobe klasičnih grozljivk, vendar skladba ne govori o strahu na dobeseden način. Njena prava tema je tista, ki je veliko bolj človeška – občutek, ko se nam dvigne megla z oči in nas razočaranje pokopa.

Samantha Maya
Samantha Maya
FOTO: Arhiv izvajalke

Njena zgodba se nadaljuje tudi v videospotu, kjer jo spremljamo kot izgubljenega duha, ki tava po spominih svojega dvorca. Prostor postane podoba njenega notranjega sveta – nekoč polnega življenja, danes pa napolnjenega s silhuetami tega, kar je bilo.

Videospot se poigrava z estetiko klasičnih grozljivk, vendar jo ustvarjalci interpretirajo na bolj nežne, elegantne in melanholične načine. Namesto krvi in šokantnih prizorov tako prevladuje občutek skrivnostnosti, osamljenosti in tišine. Dvorec, senca, starinski občutek in lik izgubljenega duha ustvarijo svet, v katerem ni povsem jasno, ali gledamo zgodbo o nadnaravnem bitju ali o človeku, ki se ne more posloviti od svoje preteklosti.

Prav v tem je tudi osrednja ideja skladbe, da so včasih najstrašnejši duhovi tisti, ki jih nosimo v sebi.

Vizualna podoba skladbe je nastala kot skupno ustvarjalno delo. Za kamero je stopil Filip Brinjovec, montažo sta pripravila Samantha Maya in Filip, za posebne učinke pa je poskrbel Luka Bitenc.

Samantha Maya z Vranami tako odpira vrata v nekoliko temnejši svet – ravno prav skrivnosten za oktobrske večere, rezanje buč in noč čarovnic, a hkrati dovolj intimen, da se v njem lahko prepozna vsak, ki je kdaj ostal razočaran.

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