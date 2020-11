Samantha Maya predstavlja svojo prvo ploščo Venera

"Od tistega dne naprej se vsak dan bolj zavedam ljubezni do ustvarjanja in vsak dan sem močnejša, ker se kot čisto sveža ustvarjalka srečujem s številnimi izzivi. Ponosna sem na svojo neustrašnost,"je povedalaSamantha Maya. Malo ploščo Venera spremlja istoimenska skladba in je naslednica uspešnice Glas, ki se je visoko zavihtela na številne glasbene lestvice.

"EP se imenuje Venera, ker ta zaokroži vse pojme, ki so meni blizu in ki tudi na nek način predstavljajo rdečo nit vseh pesmi. Ljubezen, ženstvenost in vesolje. To je moj EP v treh besedah," je ob izidu albuma povedala Samantha Maya, o sporočilu nove skladbe pa dodaja: "Sama pesem Venera je apel za boginjo ljubezni, v upanju, da nas ta popelje do vsega lepega. Primerna je ravno za to leto, te čase in za situacijo, v kateri smo se kolektivno znašli."

Zadnji skladbi, GlasinVenera, je glasbenica ustvarila v sodelovanju s Kevinom Koradinom in Cliffordom Goilo, in prav s to ekipo je prišla do ideje o novem glasbenem projektu. "Svoje pesmi sem želela strniti v celoto, Kevin je nato dal idejo za izid albuma. Vesela sem, da imam možnost sodelovati s krasnimi ljudmi, ki s svojim talentom le še obogatijo mojo glasbeno pot. EP Venera ni samo moje delo, za temi petimi singli je stalo kar nekaj duš."

Videospot, ki je bil posnet kar na štirih lokacijah, od Celja do italijanske meje, je Samantha Maya ponovno zaupala Maticu Gabrielu, ki je kot pravi sama osvojil status stalnega člana njene ustvarjalne ekipe. "Nanj sem neizmerno ponosna ter hvaležna, da imam možnost sodelovati z njim. A tokrat nisva bila sama. Pomagal nama je Amadej Hercog, v glavnih vlogah pa sta nastopila moja prijatelja Vesna Ploštajner Mužar in Vid Purkart."