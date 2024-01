Samantha Maya se je s skladbo Melanholija poklonila svojemu študiju

Samantha Maya nam je ob izidu pesmi Melanholija razkrila, da je ideja za naslov nastala že pred časom, ter v glavi čakala na svoj čas. Med pisanjem diplomske naloge je v učnem gradivu našla podatek, da so depresijo nekoč obravnavali kot melanholijo. Nastajanje pesmi je tako potekalo istočasno kot zaključevanje študija."Melanholija je nekje noter v meni," je ob tem dejala pevka in poudarila, da tega ne jemlje kot nekaj slabega, temveč kot stanje, v katerem piše in ustvarja.

"Imam občutek, da je danes bolj pomembno vse, kar je fizično, in da ljudje več dajejo na izgradnjo svojega videza, kot da bi se obremenjevali s svojo dušo ali nadgrajevali svoje znanje ter kompetence," je povedala ob izidu in dodala: "S pesmijo nagovarjam, da smo vrline obrnili na glavo, zato pa smo nostalgični po starih časih." Podobno sporočilo je mlada pevka obravnavala v svojem diplomskem delu, kjer je raziskovala porast pojava melanholije in z njo povezanih duševnih stanj skozi zgodovino.

Za skladbo je posnela videospot, v katerem je na nagajiv način prikazala pomembno sporočilo pesmi. Videospot je po pevkinih besedah zastavljen precej dobesedno in nič kaj abstraktno.

Izid pesmi je bil prvotno načrtovan ob koncu prejšnjega leta, a se je pevka odločila počakati ter Melanholijo izdati sedaj, ko napoveduje prihod svojega drugega albuma.