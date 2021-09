Samantha Maya v jesen vstopa z novo skladbo Kar si želiš

Videospot, ki spremlja skladbo, je videti kot pravi mali akcijski film. Posnet je v enem od portoroških hotelov in prikazuje pevkin odnos s partnerjem, ki ga je tokrat uspešno odigral Mitja Novak, priznan producent in DJ pod umetniškim imenom Minless. Ker je Samantha velika ljubiteljica fantazijsko-akcijskih filmov, se na tak način rada loteva tudi svojih projektov. V kratki videoposlastici, ki je delo Matica Gabriela, tako spremljamo odnos, v katerem se mora ljubezen dokazovati tako, da se oseba v zvezi postavlja v nevaren položaj in s tem krije ljubljenega.

''Vedno aktivno sodelujem pri nastajanju videospotov, saj točno vem, kakšno zgodbo želim predstaviti. Vedno si lahko namreč že ob pisanju besedila predstavljam fizično dogajanje in manifestiram zgodbo v videu. Res sem vesela, da imam ob sebi ekipo, ki mi to tudi omogoča. To je že moj šesti projekt z odličnim Maticem Gabrielom in vem, da nikakor ni zadnji,'' je še dejala.