Same babe: Tega prismuknjega sveta se ne splača jemati preveč resno!

Označujejo vas zas etno šanson, za art godce, dejali pa ste, da vam niti ne gre toliko za humor, da prej zato, da s pesmimi dregnete v človeško "grešnost in mesenost"?

Oh, da, naše muziciranje so označevali že z mnogimi žanrskimi oznakami. Marsikaj je imelo smisel, nekaterim oznakam pa smo se še sami močno čudili. In res je, mnogokrat so v zvezi z našim delovanjem izpostavljali tudi humor. Ta ni posledica tega, da bi mi hoteli biti smešni, verjetno je prej povezano z nekakšno ironijo s katero pogosto motrimo ta precej prismuknjeni svet in ki se ga zato pogosto ne splača jemati preveč resno. Pa tudi samega sebe ne! Od tod pa do dreganja v človeško deviantnost pa je le korak … In pot nas torej pogosto zanese tja, he-he.

Album Vražji bend ste ustvarjali na Hrvaškem, se zaprli v studio, se osredotočili samo na glasbo, na kakšen način je to vplivalo na sam končni izdelek?

To pa je bila resnično vrhunska izkušnja. Zagrebški studio Kramasonik je namreč poln vintage aparatur s toplim zvokom in snemati nanje ter miksati na analogni trak je bil dobrodošel izziv. Vedno je posredi tudi človeški faktor in imeli smo tudi srečo, da smo se s producentom Hrvojem Nikšićem tako dobro "zaštekali", več kot le na profesionalni ravni. In dobro vzdušje se verjetno res pozna tudi na albumu. Snemanje v Zagrebu, je seveda pomenilo tudi to, da se po končanem snemalnem dnevu nismo mogli vračati domov, temveč smo vse te dni hočeš-nočeš prebili skupaj, kar pa bend seveda še dodatno poveže. To pa je seveda tudi dobrodošlo izhodišče za skupno muziciranje …

Poldrugo desetletje delovanja vam je zagotovo dalo lep kupček izkušenj, vam je bližje Iztok Mlakar ali Tom Waits, na nek način se zdi, da ste poslušali tako enega kot drugega?

No, pred Samimi babami smo vsak posebej špilali tudi po drugih zasedbah, tako da je teh izkušenj celo več. Dejstvo je tudi, da člani našega benda prihajamo iz precej raznorodnih glasbenih sredin in ker vsi prispevamo h končni podobi naše glasbe, je seveda naravno, da se vse te različne prvine mešajo v nekakšen težko ulovljiv žanrski mišmaš. Nekateri kritiki so zato modro ugotovili, da smo konsistentni edino v svoji nekonsistentnosti. Kar se tiče omenjenih gospodov, njuno diskografijo seveda poznamo, le kako jo ne bi, saj gre za izjemno prepoznavna umetnika. Sicer pa bi verjetno vsak član naše zasedbe navedel drugačne reference. Lahko seveda govorim le o svojih in če že moram izpostaviti navdihujočega lokalnega in globalnega kantavtorskega velikana, bi bila to verjetno Jani Kovačič in Bob Dylan.

Obdelali ste od Fritza, Menarta, Ježka, do Šalamuna, kako to, da ste se odločili uglasbiti nekatere, morda precej specifične pesmi?

Aha, a če govorite o avtorjih besedil, je potrebno izpostaviti, da je ob zvenečih pesniških imenih večina tekstov vendarle naših avtorskih. Vključitev nekaterih tujih tekstov v repertoar pričujočega albuma pa ima nekoliko daljšo brado. Namreč, ko smo bile Same babe že drugič povabljene v znamenito oddajo Izštekani na Valu 202, smo se odločili glasbeno "razgaliti do obisti". Kajti, ker smo bili že v izhodišču akustični bend, ki pa se je predvsem zadnja leta vse pogosteje pojavljal tudi v elektrificirani obliki, ne bi bil ne za ustvarjalce in ne za poslušalce nikakršen izziv vztrajati zgolj pri enem od obeh aranžerskih prijemov. Zato smo se raje navezali na idejo "izštekanosti" v smislu posebnega intimega (ob)čutenja ter se tako odločili, da se intimno razgalimo na način, da pred poslušalce razgrnemo zgodbo benda in njegovih članov. Paradoksalno se skozi lastno zgodovino nismo sprehodili s pomočjo preverjenih "koncertnih hitov", temveč s pomočjo novih pesmi – tako avtorskih pesmi, kot tudi nekaterih uglasbitev "žmohtnih" pesnikov ter celo nekaterih priredb, ki so zaradi določenih razlogov pač povezane z zgodovino "Vražjega benda" oziroma posameznih članov. In nekatere od teh pesmi so se sedaj znašle na naši četrti plošči.