Ostani blizu je naslov novega singla skupine Bohem, ki se vrača v brezskrbne čase in opominja na to, kako pomembno je ohranjati lepe spomine. "To ni samo pesem za romantične pobege, je tudi zavetje, ob katerem se brezskrbno odpelješ po neskončni cesti, pesem, ki jo slišiš, ko se vnovič zaljubiš v življenje, in občutek zadovoljstva, ko nekoga osrečiš," o pesmi pravijo Bohemovci.

Skupina Bohem se vrača z novim singlom, ki nosi naslov Ostani blizu. Kot pravijo člani, je sporočilnost skladbe tako univerzalna, da nekomu lahko predstavlja ljubezensko pesem, spet drugemu nudi tolažbo v bolezni ali ob slovesu, vsekakor pa naznanja prihod novega albuma skupine. "Čeprav na prvo poslušanje skladba deluje romantično, sem jo sam v času mixa in masteringa, ko sem jo res velikokrat slišal, dojel popolnoma drugače. V tistem času se mi je v družini zgodila tragedija in celotno besedilo z močno poudarjenim 'ostani blizu' se me je dotaknilo na čisto drugačen način, daleč od romantičnega. V njem se z lahkoto najde tudi nekdo, ki se poslavlja od bližnjega, tako da sporočilnost pesmi je res univerzalna," o svojem osebnem doživljanju pravi kitarist Simon.

icon-expand Skupina Bohem FOTO: Arhiv glasbenika

Bobnarja Luko pa popelje v 80. leta prejšnjega stoletja, saj so, kot je povedal, vsi člani skupine ljubitelji glasbe iz tistega obdobja: "Komad po zvoku in načinu igranja malo diši po osemdesetih. Ne čisto načrtno, bolj podzavestno – vsi smo ljubitelji glasbe iz tega obdobja in tako pač nas pet zveni, ko zaigramo skupaj. Drugače ne znamo. Saj se je vsak od nas že lotil še kakšnega glasbenega projekta oziroma sodelovanja, vendar samo, ko delamo skupaj, nastane zvok, pod katerega se lahko podpišemo kot Bohem. Pa mogoče smo Simonu tokrat dali malo več svobode s kitarskimi vložki, ki dandanes morda niso več toliko v ospredju kot nekoč, vendar se zadnje čase v glasbi dogaja nekakšna renesansa osemdesetih in upamo, da k temu pripomoremo tudi mi s skladbo Ostani blizu, za katero so nam dejali, da bi z lahkoto lahko pristala na soundtracku kakšnega Top Guna. Pa Simon je na kitari odpičil res epski solo!"

Pesem pa je, tako kot mnoge, ki jih poslušamo v tem obdobju, nastala v koronskih časih. Tudi Bohem so se v začetku epidemije ustavili, nato pa dobili nov zagon. Manca se nastajanja pesmi spominja tako: "Pesem Ostani blizu je nastala v času, ko se je svet zaradi epidemije ustavil. Ustavili smo se najprej tudi mi in uživali v kvalitetnem preživljanju časa z najdražjimi. Kar dva naša člana sta v tem času dobila otroke. Ko so se ukrepi malo zrahljali, pa smo ves čas, ki smo ga glasbeniki takrat imeli na voljo, izkoristili za snemanje skladb, ki smo jih sicer že dolgo imeli pripravljene in so čakale na ugoden trenutek. Ker je bilo delo res neomejeno z roki, smo se lahko snemanju posvetili stoodstotno. Odločili smo se celo, da gremo prvič v karieri v studio brez zunanjega producenta. Časa je bilo na pretek, pa tudi z leti smo si nabrali že kar precej izkušenj. Za produkcijo sta tako poskrbela kar kitarist Simon in basist Dejvi."