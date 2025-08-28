Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

'Samo pet ljudi je v celoti slišalo nov album Taylor Swift'

Los Angeles, 28. 08. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Oboževalci Taylor Swift že odštevajo do 3. oktobra, ko bo na svet pokukal 12. studijski album glasbene zvezdnice z naslovom The Life of a Showgirl. "Taylor resnično želi, da pesmi ostanejo zaščitene do trenutka, ko jih slišijo oboževalci," je angleškemu mediju zaupal neimenovani vir blizu glasbenice in razkril, da je nov album v celoti slišalo zgolj pet ljudi.

Glasbena zvezdnica Taylor Swift je nedavno razkrila, da bo 3. oktobra izdala 12. studijski album z naslovom The Life of a Showgirl. Neimenovani vir blizu glasbenice je sedaj za Daily Mail razkril, da zvezdnica nove pesmi ščiti do te mere, da jih je v celoti slišalo zgolj pet ljudi.

'Samo pet ljudi je v celoti slišalo nov album Taylor Swift'
'Samo pet ljudi je v celoti slišalo nov album Taylor Swift' FOTO: Profimedia

"Vsi, od tekstopiscev, producentov, studijskih inženirjev in studijskih pripravnikov, so šli skozi strog postopek preverjanja, da bi se prepričali, ali jim je mogoče zaupati. Vse so prosili, naj podpišejo pogodbo o nerazkritju informacij, o svojem delu niso smeli govoriti z družino in prijatelji. Taylor resnično želi, da pesmi ostanejo zaščitene do trenutka, ko jih slišijo oboževalci," je angleškemu mediju zaupal vir. 

Eden izmed petih ljudi, ki so slišali album v celoti, je pevkin srčni izbranec Travis Kelce, ki je razkril, da je to "za bolj živahen album pop" glasbenice. "Imel sem srečo, da sem slišal prav vsako pesem, zato vem, da bodo vse pesmi uspešnice. Je veliko bolj optimistična in veliko bolj zabavna pop plošča. Mislim, da je to popoln preobrat za 180 stopinj v primerjavi s številnimi pesmimi na albumu The Tortured Poets Department," je javnosti še zaupal igralec ameriškega nogometa. Da gre za album "na katerem nobene pesmi ne preskočiš", se je strinjala tudi pevkina prijateljica Zoë Kravitz, ki je slišala izseke pesmi.

Kaj pa je o albumu dejala Taylor Swift sama? Potrdila je, da gre res za bolj poskočne pesmi, ki odražajo njeno trenutno stanje. "Življenje je bolj optimistično," je dejala sveže zaročena zvezdnica. "Glasba se popolnoma ujema s tem, kakšno je moje življenje. Melodije so tako nalezljive, da se nanje skoraj jeziš, in besedila, ki so prav tako živahna, a hkrati ostra, osredotočena in popolnoma namerna," je namignila oboževalcem, ki težko pričakujejo 3. oktober.

Taylor Swift album The Life of a Showgirl
Naslednji članek

Ana Netrebko navdušila ljubljansko občinstvo: 'Posebno jo dela njena karizma'

SORODNI ČLANKI

Je igralki Zoë Kravitz še dovoljen vstop v hišo Taylor Swift?

Zoë Kravitz in njena mama Lisa Bonet v hiši Taylor Swift izgubili kačo

Taylor Swift napovedala izdajo novega studijskega albuma

Travis Kelce delil še nevidene fotografije izbranke Taylor Swift

Muzej voščenih lutk po svetu razkril 13 voščenih lutk Taylor Swift

'Vesela sem, da sem izgubila vlogo tašče Taylor Swift'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163