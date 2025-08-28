'Samo pet ljudi je v celoti slišalo nov album Taylor Swift'

Glasbena zvezdnica Taylor Swift je nedavno razkrila, da bo 3. oktobra izdala 12. studijski album z naslovom The Life of a Showgirl . Neimenovani vir blizu glasbenice je sedaj za Daily Mail razkril, da zvezdnica nove pesmi ščiti do te mere, da jih je v celoti slišalo zgolj pet ljudi.

"Vsi, od tekstopiscev, producentov, studijskih inženirjev in studijskih pripravnikov, so šli skozi strog postopek preverjanja, da bi se prepričali, ali jim je mogoče zaupati. Vse so prosili, naj podpišejo pogodbo o nerazkritju informacij, o svojem delu niso smeli govoriti z družino in prijatelji. Taylor resnično želi, da pesmi ostanejo zaščitene do trenutka, ko jih slišijo oboževalci," je angleškemu mediju zaupal vir.

Eden izmed petih ljudi, ki so slišali album v celoti, je pevkin srčni izbranec Travis Kelce, ki je razkril, da je to "za bolj živahen album pop" glasbenice. "Imel sem srečo, da sem slišal prav vsako pesem, zato vem, da bodo vse pesmi uspešnice. Je veliko bolj optimistična in veliko bolj zabavna pop plošča. Mislim, da je to popoln preobrat za 180 stopinj v primerjavi s številnimi pesmimi na albumu The Tortured Poets Department," je javnosti še zaupal igralec ameriškega nogometa. Da gre za album "na katerem nobene pesmi ne preskočiš", se je strinjala tudi pevkina prijateljica Zoë Kravitz, ki je slišala izseke pesmi.

Kaj pa je o albumu dejala Taylor Swift sama? Potrdila je, da gre res za bolj poskočne pesmi, ki odražajo njeno trenutno stanje. "Življenje je bolj optimistično," je dejala sveže zaročena zvezdnica. "Glasba se popolnoma ujema s tem, kakšno je moje življenje. Melodije so tako nalezljive, da se nanje skoraj jeziš, in besedila, ki so prav tako živahna, a hkrati ostra, osredotočena in popolnoma namerna," je namignila oboževalcem, ki težko pričakujejo 3. oktober.