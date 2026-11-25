Gallusova dvorana Cankarjevega doma se je tokrat obarvala precej po "dolenjsko", saj je nekaj nostalgije in precej pričakovanja prinesel prvi samostojni (razprodani) koncert Tokca , nekdanjega pevca zasedbe Dan D , ki je 15. decembra lani prenehala z delovanjem. Dolgoletne kolege, ki so bili tokrat med občinstvom, je tokrat zamenjal nacionalni big band pod dirigentskim vodstvom Tadeja Tomšiča, ki je poskrbel tudi za aranžmaje. Tokac je začel s skladbo Ko sam ja? , s katero je že v uvodu priklical nekaj duha hrvaškega glasbenega velikana Arsena Dedića . Toda Tokac ni prišel v Gallusovo dvorano zgolj obujat spominov. Prišel je pokazat, da ima njegova glasbena zgodba tudi po Dan D še precej nepopisanih strani in da ga zanimajo tudi drugi glasbeni izleti kot zgolj pop, rock ali akustika.

Če je občinstvo pričakovalo predvsem preoblečene uspešnice Dan D, je dobilo precej več. Tokac je v družbi big banda stopil na teren, kjer se rock srečuje s šansonom, kabarejem, jazzom, vse skupaj v orkestralno-komornem kontekstu. Večina skladb, ki smo jih doslej prepoznavali v rokovski podobi, je dobila nove barve, drugačno dramaturgijo in mestoma skoraj filmsko veličino. Vse skupaj na prvi posluh ni delovalo klasično rokersko, a je bil prav v tem osrednji čar tega večera. Rokenrol namreč ni nujno stvar glasnosti, distorzije in razmršenih las, četudi slednjega Tokcu ne gre oporekati. Včasih gre namreč očitno tudi za pogum in karakter, da si dovoliš toliko drznosti in pripravljenosti, da lastne pesmi postaviš v povsem drugačen kontekst. In Tokac je to počel z velikim užitkom in z vsem svojim glasom in telesom.

Ob vsem tem pa je pokazal še nekaj, česar pri njem morda nismo vajeni v tolikšni meri, saj takšne odrske razposajenosti, skoraj mladostniškega nemira, pri njem ponavadi nismo bili vajeni. Skakal je sem ter tja, se premikal po odru kot nekakšen neukrotljiv dvajsetletnik, poziral s klobukom in očali, lovil energijo orkestra in jo vračal občinstvu. Navidez resnemu koncertu je tako pridal sproščenost in se že takoj na začetku spomnil svojih nekdanjih kolegov iz Dan D in se jim zahvalil za glasbeno zgodbo, ki je zaznamovala velik del slovenske rokovske krajine. "Upam, da so v dvorani, dajmo aplavz zanje," je pozval občinstvo. In bili so tam, v njihovi bližini je bilo slišati tudi kakšen glasen komentar in odobravanje.

Odkar so Dan D sredi lanskega decembra prenehali obstajati, je očitno minilo dovolj časa, da se je nostalgija že začela spreminjati v hrepenenje po glasbi, ki je spremljala generacije poslušalcev, ki so tokrat trumoma prišli tudi iz njegovega Novega mesta. Tokac je, zavedajoč se tega, znal občinstvo popeljati med spomini in novimi interpretacijami. Pri skladbi V tebi izgorim je obudil tudi čas, ki ga je sam pospremil z nekoliko melanholičnim razmislekom: "ena iz bolj romantičnih časov, ko smo še verjeli v romantiko. Eno bi radi, da se ti časi vrnejo, pa je nemogoče," kar je izzvalo smeh v dvorani. Tudi Love Song je v jazzovski preobleki zazvenela drugače, z nekaj kabarejske igrivosti in orkestralnega razkošja. Manj poprokovsko, bolj grandiozno, a še vedno dovolj čustveno, da je zadelo tja, kjer je bilo treba.