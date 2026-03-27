Samuel Lucas predstavil prvi v celoti avtorski album

Koncert je minil v znamenju glasbe, čustev in poklona 35-letni glasbeni poti, ki jo je zaznamoval Samuel Lucas. Priznani vokalist, interpret in avtor je ob tej pomembni prelomnici predstavil svoj tretji studijski album Še vedno. Gre za njegov prvi v celoti avtorski album, ki predstavlja nadaljevanje zgodbe, začete z albumom Sebe dajem iz leta 2019, a hkrati odpira novo, bolj osebno in zrelo glasbeno poglavje. "Še vedno ni le naslov, je izjava. Je potrditev, da strast do glasbe ostaja, da ustvarjalni nemir ne pojenja in da umetnik ostaja zvest sebi – skozi čas, izzive in spremembe," je povedal Lucas, ki ga je na odru spremljal 12-članski bend.

Samuel Lucas je predstavil nov album z naslovom Še vedno. Boštjan Podlogar

Samuel Lucas je predstavil nov album z naslovom Še vedno. Boštjan Podlogar

Samuel Lucas je predstavil nov album z naslovom Še vedno. Boštjan Podlogar

Samuel Lucas je predstavil nov album z naslovom Še vedno. Boštjan Podlogar

Samuel Lucas je predstavil nov album z naslovom Še vedno. Boštjan Podlogar









Album prinaša 15 novih skladb, ki so nastajale več kot leto dni in predstavljajo preplet osebnih zgodb, življenjskih izkušenj ter globoke predanosti glasbi. Vsaka skladba nosi svoj značaj, a skupaj tvorijo celoto, ki odraža umetnikovo širino, zrelost in prepoznavni izraz. Samuel Lucas se podpisuje pod glasbo vseh pesmi, prav tako pod večino besedil; pri dveh skladbah je besedila prispeval njegov dolgoletni glasbeni prijatelj Rok Lunaček. Večer so dodatno obogatili člani spremljevalne zasedbe Arijana Lucas, Martina Majerle, Boštjan Vajs, Sandro Božič, Amir Karalić, Martin Glavaš, Andrej Štrekelj, Stefan Šerkezi, Matija Marion, Vid Žgajner ter Borislav Popov. Občinstvo, med katerim so bili tudi Anja Rupel in Aleš Klinar, Jernej Tozon, Roman Ratej, Žan Serčič, Luka in Jure Jezeršek, Peter Poles, Andrej Škufca, Tomaž Kozlevčar in mnogi drugi, je koncert nagradilo z bučnim aplavzom in toplim sprejemom.

Samuel Lucas je predstavil nov album z naslovom Še vedno. FOTO: Boštjan Podlogar