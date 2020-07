San Di Ego z novo pesmijo: 'To so dragoceni trenutki, ko se zavemo samega sebe'

Glasba člane spremlja povsod, tudi če ni koncertov. Dobra glasba, avtomobil in prazna cesta so kot nalašč za takšne podvige. Pod videospot se podpisuje njihov koncertni fotograf Alen Kočevar (Kaj 5produkcija).

"Sem le eden izmed mnogih, ki veliko časa preživi v avtomobilu, in edino kratkočasenje mi predstavlja poslušanje radia, predvsem glasbe, saj poročil namenoma ne poslušam. Bolj ali manj se vrtijo eni in isti 'zlajnani' komadi, včasih te pa kakšen song ob ravno pravem trenutku v kombinaciji z mislimi, ki jih takrat premlevaš v glavi, prestavi v neki drug svet. Lahko ti v srcu vzbudi neki lep ali pa boleč spomin, za katerega si mislil, da je že zdavnaj zbledel, lahko te popelje v neke čase, kjer je bilo vse boljše, lepše in lažje kot zdaj, lahko pa je enostavno v glasbeno-besedilnem smislu tako dober komad, da te globoko gane ali pa kombinacija vsega ... Kakorkoli že, včasih se ob poslušanju najprej zatrese brada, nato pa utrne še kakšna solza. To so dragoceni in žal prekratki trenutki, ko se zavemo našega bistva ..."je ob izidu pesmi povedal član skupine San Di Ego, Sergej Škofljanec.