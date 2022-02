'Sanjska' Kaja in Ambrož iz Kmetije kot zaljubljen par v novem spotu

Ansambel Galama predstavlja svojo novo pesem, Pojdi z mano, dekle, za katero so člani posneli tudi videospot. V njem ne manjka nežnosti in vročih pogledov med 'Sanjsko' Kajo Casar in Ambrožem Vahnom Kraljem iz Kmetije, ki tokrat nastopata v vlogi zaljubljenega para.

Miha Mohorko, Klemen Smogavec, Miha Kropec in Filip Frešer so štirje mladi fantje, ki sestavljajo ansambel Galama. Zase pravijo, da so si v zasebnem življenju med seboj zelo različni – tako vizualno kot karakterno. Ljubezen do glasbe pa jih, kot pravijo, poveže v celoto. Mladi ansambel, ki na odru vedno naredi 'galamo' in dobro zabavo, je pri snemanju videospota za nov singel Pojdi z mano, dekle moči združil s Kajo Casar, kandidatko Sanjskega moškega, in Ambrožem Vahnom Kraljem iz šova Kmetija. Nastal je izdelek, na katerega so vsi zelo ponosni.

Ansambel Galama med poslušalce pošilja novo pesem z naslovom Pojdi z mano, dekle. FOTO: Arhiv skupine

"Ko smo razmišljali, kako bi zasnovali spot, smo prišli na idejo, da bi v video vključili dva znana slovenska obraza, ki sta priljubljena med gledalci. Tako smo se spomnili Kaje in Ambroža, ki kljub svoji prepoznavnosti ostajata na realnih tleh. Ko smo se na snemanju prvič srečali, so se naše domneve takoj potrdile. V trenutku smo se ujeli, energija je bila perfektna in snemanje je potekalo res sproščeno. Zelo veseli in počaščeni smo, da smo lahko sodelovali z njima. Zagotovo se naše poti še kdaj združijo," je o sodelovanju dejal ansambel Galama, ki se tokrat predstavlja s polko Pojdi z mano, dekle.

Ansambel Galama, Ambrož Vahen Kralj in Kaja Casar na snemanju videospota. FOTO: Arhiv skupine

"Energična polka z zanimivim besedilom in dobro melodijo je igriva in gre hitro v uho. Njen čar in mladostno energijo smo galamovci začutili takoj, ko smo pesem prvič slišali, in upamo, da bodo enako začutili tudi naši poslušalci," so ob izidu pesmi povedali fantje. Pod melodijo in besedilo se je podpisal njihov dobri prijatelj Rok Švab, sicer član prepoznavnih Modrijanov. V videospotu pa lahko zasledimo tudi Michaela Orešarja, kitarista ansambla Igor in zlati zvoki, pri katerem so skladbo tudi posneli.

Kaja Casar in Ambrož Vahen Kralj FOTO: Arhiv skupine

Člani ansambla Galama so se s 'Sanjsko' Kajo in 'Kmetom' Ambrožem dobro ujeli, oba nastopajoča pa imata o izkušnji same lepe besede. Povezuje pa ju še ena stvar - skupaj sta se prvič pojavila v videospotu. "Z Ambrožem mi je bilo odlično snemati, ker je človek, ki večino stvari obrne na hec, tako da smeha in dobre volje res ni manjkalo. Tako z Galamo kot z Ambrožem smo se na snemanju imeli super – ob dobri družbi vsako snemanje hitro mine in tako je bilo tudi tokrat. Odločno smo se ujeli in izkušnjo bi z veseljem še kdaj ponovila," je za 24ur.com povedala Kaja, ki se je tako kot Ambrož prvič pojavila v videospotu. Ta je hitro dodal, da upa, da tudi ne zadnjič: "S Kajo sva se na snemanju zelo lepo ujela, veliko pa sva se tudi pogovarjala in smejala. Na snemanju je bilo super. Prisotne je bilo zelo veliko pozitivne energije, veliko smo se presmejali in pogovarjali. Ansambel Galama je res krasna ekipa, so Štajerci v pravem pomenu besede!"

Na snemanju je bilo veliko smeha in pozitivne energije. FOTO: Arhiv skupine