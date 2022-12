Sanjski Blaž kot iskani izbranec v videospotu Ansambla Šepet

Kot je za 24ur.com povedal vodja, harmonikar in bobnar Robert Goličnik , so bili nad Blažem navdušeni: "Blaža smo preprosto izbrali, ker nam je pisan na kožo že zaradi same zgodbe, saj fanta redno spremljamo na televiziji. V mojih očeh je zelo prijeten, 'skuliran' fant na realnih tleh, čeprav je trenutno najbolj oblegan moški. Sam se že 30 let profesionalno ukvarjam z glasbo in znam oceniti ljudi, s katerimi je vredno delati. Ja, to Blaž zagotovo je!"

Nad Blažem pa je navdušena tudi Lara, ki je z njim preživela največ časa. "Za Blaža smo se odločili zato, ker nas je v oddaji Sanjski moški prepričal s svojo zunanjo in notranjo lepoto. Vse stvari delamo z občutkom in misel, da bi bil del projekta skladbe Le pridi k meni tudi Blaž, je bila zelo spodbudna in imeli smo nekakšen občutek, da se bomo z njim tudi ujeli. Res je bilo tako, Blaž nam je zaupal, da se je za sodelovanje z nami odločil, ker njegova babica in dedek poslušata narodno-zabavno glasbo in bi rad, da bi bila nanj še bolj ponosna. Sam pa je dejal, da mu ustreza prestreči njegov vsakdanji stil glasbe. Blaž je bil med snemanjem spota navdušen nad vožnjo s traktorjem in, ne boste verjeli, nadel si je frajtonarco, vendar zaenkrat zgolj za fotografijo. Počaščeni smo, da lik, kot je sanjski moški, podpira tradicionalno narodno-zabavno glasbo. Snemanje spota je potekalo tekoče in dokaj hitro, kajti kot mi je tudi Blaž velik perfekcionist in smo se odlično pripravili."