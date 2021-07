Sanjski moški v novem videospotu: 'Z Gregorjem sva se super ujela'

"Lahko bi rekli, da z novim videospotom tudi uradno začenjamo svojo novo zgodbo Taktikov. Verjamemo in upamo, da bo skladba všeč vsem, ki imajo radi poletje, morje in zabavo! Je popolnoma poletna skladba, ki gre hitro v uho in kar vabi v sproščeno in zabavno poletje," so povedali člani ansambla.

Skupina Taktiki , ki jo sestavljajo pevka Špela Malus Jeraj , harmonikar in klaviaturist Tomaž Grajza ter njegova dva sinova Dominik in David na kitari in bas kitari, so v svet poslali svoj prvi videospot za pesem Greva na morje . Pod melodijo se je podpisal njihov vodja ansambla Tomaž Grajzar, besedilo pa je delo Igorja Pirkoviča .

Glavno vlogo sta v videospotu skupine odigrala Sanjski moški Gregor Čeglaj in Kiara Haas . "Do sodelovanja z Gregorjem je prišlo zaradi prijateljskih vezi. Naš prijatelj in Gregor sta namreč skupaj trenirala nogomet. Gregor je bil takoj za. In ta novica nas ni pustila ravnodušne, saj smo vedeli, da bo svojo vlogo odigral profesionalno. In jo tudi je," so ob izidu pesmi povedali člani skupine. Gregor pa nam je ob tem zaupal, da je v preteklosti nekdanjemu soigralcu obljubil, da bo zanj nastopil v videospotu, in zdaj je dano obljubo tudi izpolnil.

Gregor ima sicer že kar nekaj izkušenj s snemanji glasbenih projektov, med drugim smo ga lahko videli v videospotu Špele Grošelj Nostalgija in v videospotu za pesem Ni Dubai , Ni Hawaii Luke Basija in Nede Ukraden .

Medtem pa tudi za Kiaro to ni prvi videospot, saj je nastopila že v videospotu Dejana Dogaja za pesem Nenormalno lepo: "Vedno mi je bilo zanimivo in v veselje stati pred kamero, vendar so to bolj priložnostne izkušnje." Kemija med Gregorjem in Kiaro je pred kamerami hitro stekla, saj sta se spoznala že pred snemanjem.

"Od danes naprej in do konca življenja ne bom nikoli več nastopil v nobenem videospotu od nobenega glasbenika, niti za milijon evrov. Če pa že, pa bi sprejel povabilo od Marka Vozlja in pod pogojem, da je brezplačno. To je edina stvar, ki jo bom še naredil v življenju, kar se tiče snemanja videospotov," je bil za 24ur.com odločen Gregor.

"Gregorja smo v šovu Sanjski moški spremljali vsi doma in vedno sem nestrpno čakala na vikend in novo dramo (nasmeh). Gregorja sem sicer spoznala že nekaj tednov pred snemanjem, na dogodku v Strunjanu in lahko rečem samo, da je zelo iskren, skrben in prijazen, prav takšen kot na televiziji," še pove temnolasa Kiara in doda: " Z Gregorjem sva se super ujela, z njim res ni težko snemati, ker je za pred kamere več kot očitno rojen. Mogoče je bil prav to razlog, da smo snemali zelo kratek čas. Vse, kar nama je bilo naročeno, sva brez težav odigrala in se ob tem še zabavala. Vse je potekalo, kot je moralo."

Skupina Taktiki in glavna akterja Gregor in Kiara so videospot posneli na naši Obali: "Snemanje videospota je potekalo v Marezigah in na Debelem rtiču. Snemalni dan je bil zelo sproščen, zabaven in res smo se lepo ujeli. S snemanje v Marezigah smo pričeli ob 7. uri zjutraj in se pred hudo vročino že premaknili v senco na čudovito plažo Debelega rtiča. Tukaj smo posneli nekaj zelo lepih romantičnih prizorov. Videospot smo posneli v sedmih urah. Energije so bile na naši strani in dan je bil za nas popoln!"

V novem videospotu je moč čutiti dobro energijo in veliko poletnega pridiha, za katerega pa člani skupine pravijo, da si ga kmalu želijo deliti tudi s svojimi oboževalci. Obljubljajo, da je to šele začetek in da bomo o njih še veliko slišali in videli.