Šank Rock: Danes se znamo zabavati bolje kot v študentskih časih

Člani skupine Šank Rock imajo na svoja študentska leta lepe spomine. "Ko sem bil sam v teh letih, je bilo zelo rockersko, moram priznati. 'Študntarija' je bila en velik žur in bilo je več ponočevanja kot dnevnega življenja," je zaupal Bor Zuljan. "To so najlepša leta po brezskrbnosti. Starši ti plačajo sobo, ti dajo za bencin, po tem, ko so ti prej kupili avto. Normalno, da so to najlepša leta," je povedal pevec Matjaž Jelen.