Glasba

Šank Rock ostajajo na odrih: zasedbi se pridružujeta dva nova člana

Ljubljana, 14. 05. 2026 18.27 pred 56 minutami 2 min branja 4

Avtor:
E.K.
Šank Rock

Po odhodu Bora Zuljana in Sama Jezovška skupina Šank Rock ustvarja novo poglavje svoje dolgoletne zgodbe. Zasedbi se pridružujeta Marko Zorec in Andrej Rot, s čimer se bend vrača k zvoku z dvema kitarama. Skupina, ustanovljena leta 1982, ostaja zvesta temu, kar jo je naredilo legendarno: energiji, melodijam, iskrenemu rock'n'rollu in publiki, ki ji že desetletja stoji ob strani.

Šank Rock po več kot štirih desetletjih ustvarjanja piše novo poglavje svoje bogate zgodbe. Po tem, ko sta pred dnevi kitarist Bor Zuljan in klaviaturist Samo Jezovšek sporočila, da skupino zapuščata, so člani zasedbe zdaj sporočili, da se jim pridružujeta dva izjemna glasbenika in kitarista, Marko Zorec iz Maribora ter Andrej Rot iz Kopra.

Marko Zorec in Andrej Rot
FOTO: Klemen Ceglar

"Z Borom Zuljanom, kitaristom, smo se razšli zaradi različnih ustvarjalnih želja, s Samom Jezovškom, klaviaturistom, ki nas spremlja zadnjih osem let, pa bomo še naprej sodelovali pri določenih projektih in koncertih," so povedali člani zasedbe.

Skupina v novo obdobje dodaja svežo ustvarjalno in odrsko energijo dveh mojstrskih glasbenikov. Pravijo, da ne gre za neposredni zamenjavi, temveč za naravno nadaljevanje zgodbe Šank Rocka z novo dinamiko, drugačno glasbeno kemijo in spoštovanjem do vsega, kar je skupina ustvarila skozi desetletja.

Marko Zorec je kitarist, klaviaturist, skladatelj in producent, ki je zaključil študij klasične kitare na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Njegova glasbena strast presega žanrske okvirje, posebej pa ga zaznamuje ljubezen do akustične in električne kitare ter ustvarjanje avtorske glasbe. Andrej Rot pa je dolgoletni kitarist, spremljevalni vokalist in producent številnih albumov slovenskih glasbenikov, znan po svoji koncertni energiji in glasbeni širini, prav tako pa ustvarja avtorsko glasbo.

"V ožjem izboru sta ostala dva odlična kitarista in na koncu se preprosto nismo mogli odločiti le za enega. Tako smo se posledično vrnili tudi h koreninam benda, z dvema kitarama," so dodali originalni člani zasedbe Matjaž Jelen (vokalist), Cveto Polak (basist) in Aleš Uranjek (bobnar), ki v njej ustvarjajo že vse od leta 1982.

Glasbeniki pravijo, da je sodelovanje z novima članoma že od prve vaje dalje izjemno. "Kemija je prava. Čuti se energija, ustvarjalnost in tista iskrena rockerska zgodba, zaradi katere Šank Rock obstaja že več kot 40 let," so povedali.

In kar je za njihove poslušalce najpomembneje: nastaja tudi nova glasba. Že letos poleti bo skupina predstavila povsem nov singel, nastaja nov album, obenem pa jih čaka precej poletnih koncertov. "Glasbo delamo za vas. Komaj čakamo, da se ponovno srečamo na odrih po vsej Sloveniji," so strnili glasbeniki.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

amedeo
14. 05. 2026 19.24
Sami debelni komentarji...naj ustvarjajo naprej, želim jim vse najboljše...
Fortrajber
14. 05. 2026 19.05
Naj se Jelenčka in Uranjeka raje znebijo, ker sta negledljiva in zlajana. Itak so se izpeli in nimajo novih idej. Tamali je pa naduvan, ko da je ne vem kaj.
Tik Tak
14. 05. 2026 18.56
Zuljanov Borči bi moral bolj kot o samostojni glasbeni karieri razmišljati v katerem DSO-ju imajo še kej frej
Dragica Cegler
14. 05. 2026 18.52
Zuljanu so dali nogo Izgleda ,da so tudi oni imeli zadosti UKZ,kot njeni volivci.BOR,a ti je bilo tega treba?
