Šank Rock ostajajo na odrih: zasedbi se pridružujeta dva nova člana

Šank Rock po več kot štirih desetletjih ustvarjanja piše novo poglavje svoje bogate zgodbe. Po tem, ko sta pred dnevi kitarist Bor Zuljan in klaviaturist Samo Jezovšek sporočila, da skupino zapuščata, so člani zasedbe zdaj sporočili, da se jim pridružujeta dva izjemna glasbenika in kitarista, Marko Zorec iz Maribora ter Andrej Rot iz Kopra.

"Z Borom Zuljanom, kitaristom, smo se razšli zaradi različnih ustvarjalnih želja, s Samom Jezovškom, klaviaturistom, ki nas spremlja zadnjih osem let, pa bomo še naprej sodelovali pri določenih projektih in koncertih," so povedali člani zasedbe.

Skupina v novo obdobje dodaja svežo ustvarjalno in odrsko energijo dveh mojstrskih glasbenikov. Pravijo, da ne gre za neposredni zamenjavi, temveč za naravno nadaljevanje zgodbe Šank Rocka z novo dinamiko, drugačno glasbeno kemijo in spoštovanjem do vsega, kar je skupina ustvarila skozi desetletja.

Marko Zorec je kitarist, klaviaturist, skladatelj in producent, ki je zaključil študij klasične kitare na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Njegova glasbena strast presega žanrske okvirje, posebej pa ga zaznamuje ljubezen do akustične in električne kitare ter ustvarjanje avtorske glasbe. Andrej Rot pa je dolgoletni kitarist, spremljevalni vokalist in producent številnih albumov slovenskih glasbenikov, znan po svoji koncertni energiji in glasbeni širini, prav tako pa ustvarja avtorsko glasbo.

"V ožjem izboru sta ostala dva odlična kitarista in na koncu se preprosto nismo mogli odločiti le za enega. Tako smo se posledično vrnili tudi h koreninam benda, z dvema kitarama," so dodali originalni člani zasedbe Matjaž Jelen (vokalist), Cveto Polak (basist) in Aleš Uranjek (bobnar), ki v njej ustvarjajo že vse od leta 1982.