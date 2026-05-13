Šank Rock po Zuljanu zapušča še Samo Jezovšek

Potem ko je pred dvema dnevoma Bor Zuljan sporočil, da zapušča skupino Šank Rock, je zdaj z enako novico javnost presenetil še klaviaturist Samo Jezovšek. "Dragi prijatelji Šank Rocka, glasbeni sopotniki in vsi, ki ste bili del te poti. Po osmih nepozabnih letih zaključujem svoje aktivno igranje s skupino Šank Rock," je Jezovšek zapisal na družbenih omrežjih.

"Težko je z besedami opisati vse trenutke, odre, kilometre, smeh, energijo in prijateljstva, ki smo jih skupaj doživeli. Ostajajo spomini, ki bodo za vedno del mene. Hvaležen sem za vsak aplavz, vsako pesem in vsakega človeka, ki nas je spremljal na tej poti," je še zapisal glasbenik in dodal: "Fantom iz benda pa iskrena hvala za zaupanje, podporo in nepozabno življenjsko obdobje. Ostajamo prijatelji in povezani tudi naprej. Šank Rock – keep on rockin'!"