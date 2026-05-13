Glasba

Šank Rock po Zuljanu zapušča še Samo Jezovšek

Ljubljana, 13. 05. 2026 09.37 pred 1 uro 1 min branja 27

Avtor:
E.K.
Samo Jezovšek

Glasbena skupina Šank Rock se sooča z odhodoma dveh ključnih članov. Po kitaristu Boru Zuljanu je bend zapustil še klaviaturist Samo Jezovšek. Skupina kljub spremembam nadaljuje z delom in napovedanimi koncerti. "Težko je z besedami opisati vse trenutke, odre, kilometre, smeh, energijo in prijateljstva, ki smo jih skupaj doživeli," je med drugim zapisal Jezovšek.

Potem ko je pred dvema dnevoma Bor Zuljan sporočil, da zapušča skupino Šank Rock, je zdaj z enako novico javnost presenetil še klaviaturist Samo Jezovšek. "Dragi prijatelji Šank Rocka, glasbeni sopotniki in vsi, ki ste bili del te poti. Po osmih nepozabnih letih zaključujem svoje aktivno igranje s skupino Šank Rock," je Jezovšek zapisal na družbenih omrežjih.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Težko je z besedami opisati vse trenutke, odre, kilometre, smeh, energijo in prijateljstva, ki smo jih skupaj doživeli. Ostajajo spomini, ki bodo za vedno del mene. Hvaležen sem za vsak aplavz, vsako pesem in vsakega človeka, ki nas je spremljal na tej poti," je še zapisal glasbenik in dodal: "Fantom iz benda pa iskrena hvala za zaupanje, podporo in nepozabno življenjsko obdobje. Ostajamo prijatelji in povezani tudi naprej. Šank Rock – keep on rockin'!"

Preberi še Bor Zuljan zapušča Šank Rock: Čas je za samostojno pot

Spomnimo, kitarist skupine Šank Rock in partner nekdanje prve predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, Bor Zuljan, je v ponedeljek ekskluzivno za POP IN sporočil, da gre na samostojno pot. Priljubljena rock zasedba se očitno kljub temu, da sta jo v kratkem zapustila dva člana, ne razhaja, v bližnji prihodnosti imajo napovedane številne koncerte.

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AleksanderS
13. 05. 2026 11.05
pa koga to zanima --- trač novice .....
Odgovori
0 0
Ančo
13. 05. 2026 11.01
Kaj naj bo taka novica? Dejansko who cares? Tudi če vse glasbene skupine propadejo ne bo nobene škode...
Odgovori
0 0
StAnalitik
13. 05. 2026 10.59
Kdaj je DAVOR že zapustil te šminkerčke,pa niste nič pisali.Ko pa Bor odide,ja pa reklame.zanj kot gnoja po njivi
Odgovori
0 0
2fast4
13. 05. 2026 10.43
10 dag pos.anega mesa dela čudeže...
Odgovori
+2
4 2
jedupančpil
13. 05. 2026 10.40
reklama
Odgovori
+2
2 0
bandit1
13. 05. 2026 10.40
Bodo prišli Junuzi in napolnili Stožice pa bo za cmere.
Odgovori
+2
2 0
Yan191210
13. 05. 2026 10.40
Kaj lahko naredijo eni rdeči štikli...
Odgovori
+2
4 2
Krigl
13. 05. 2026 10.39
Tanja Fajon je zaskrbljena.
Odgovori
+3
5 2
Brus1234
13. 05. 2026 10.48
Da o Niki sploh ne govorimo.
Odgovori
+0
2 2
bandit1
13. 05. 2026 10.39
Ja pa kaj, Golob tudi zapušča vladni bend pa o tem nič ne pišete.
Odgovori
+3
5 2
devlon
13. 05. 2026 10.34
Zanimivo.. a niso že pred 30imi leti propadli? To se da od Sazasa živet..?
Odgovori
+8
8 0
zibertmi
13. 05. 2026 10.40
vsak obrtnik mora plačevat mesečno kar nekaj denarja za sazas,ipf,zamp,pa še kaj,da lahko brez kazni v obratovalnici igra radio,tudi rtv je treba plačat,najbolje je bit taxsist,njemu nitreba plačevat teh položnic.
Odgovori
+0
2 2
bohan22
13. 05. 2026 10.32
Sploh nisem vedel, da so še obstajali :) kot skupina mislim
Odgovori
+9
9 0
Pajki
13. 05. 2026 10.32
Mi pa v jok😆😆😆
Odgovori
+5
5 0
Verus
13. 05. 2026 10.28
samo upam, da za razpad niso dovolili politiki, da jih deli. Klakocarjeve ne maram, bi pa kot glasbeni kolega, če bi njen partner igral z menoj. to držal zase, njemu bi pa rekel "o politiki pače ne bova govorila, ker si moj prijatelj, ne vidiva pa vsega enako, kar je normalno". In bi ustvarjala glasbo naprej.
Odgovori
+0
2 2
Uroš
13. 05. 2026 10.34
Ni to tako enostavno
Odgovori
+1
2 1
bb5a
13. 05. 2026 10.40
Verus težko je to, če Urška Yoko Ono pride na vsake vaje, v zaoderje in stoji v prvi vrsti na vsakem koncertu... se pojavlja v vsakem članku o šank rocku...
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
13. 05. 2026 10.42
če so ljudje dovolj razumni in ne potencirajo,vsiljujejo svojih prepričanj,kakršnih koli,drugim se da vse lepo uštimat,če so pa eksremisti,katerega koli političnega pola,pa to ba dolgi rok ne gre.tudi na delovnem mestu ne vztrajaš za vsako ceno,če greš tja s nekim odporom in jezo nosiš s seboj v privat življene
Odgovori
+1
2 1
Houdre
13. 05. 2026 10.23
Bojo mel novo s(t)ranko z ukz
Odgovori
+7
7 0
Roadkill
13. 05. 2026 10.22
Red neck rock
Odgovori
+3
3 0
Jufka moj pekar
13. 05. 2026 10.15
Ko se je vrnil Uranjek je začelo pokat kot vedno.
Odgovori
-4
1 5
progresivnidaveknastanovanja
13. 05. 2026 10.10
Bo Zvone Hranjec uletel, bo itak boljše.
Odgovori
+6
6 0
biggbrader
13. 05. 2026 10.06
Bomo že preživeli !
Odgovori
+16
16 0
Lenart Čaubi
13. 05. 2026 10.04
Urška potrebuje cel band !!!
Odgovori
+8
11 3
seter73
13. 05. 2026 10.39
ne bo dovolj da jo neha srbet
Odgovori
+3
3 0
