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Glasba

Šank Rock razmišlja s svojo glavo: Mladina je preveč pasivna

Velenje, 09. 11. 2026 15.04 pred 12 urami 2 min branja 2

Avtor:
Kaja Ahčin
Skupina z novo pesmijo napoveduje tudi nov album.

Preveč verjamemo informacijam, ki niso preverjene oz. verodostojne, in zato ljudje postajamo nastrojeni drug proti drugemu, so prepričani člani skupine Šank Rock, ki zato v svet pošiljajo novo pesem z naslovom Razmišljaj s svojo glavo. Obenem ljudem sporočajo še, naj čim več poslušajo glasbo, ki pomirja in spodbuja ljubezen do bližnjih.

Šank Rock od nekdaj velja za skupino, ki z glasbo želi svetu sporočiti, kaj je v svetu resnično pomembno. A pri tem se ne osredotočajo le na ljubezen in tovrstne težave, s katerimi se ljudje najhitreje poistovetijo, temveč opozarjajo tudi na probleme v družbi. 

Šank Rock predstavlja novo pesem.
Šank Rock predstavlja novo pesem.
FOTO: Arhiv izvajalca

Tako tudi z novo pesmijo Razmišljaj s svojo glavo v svet pošiljajo sila preprosto sporočilo: "Razmišljajte s svojo glavo!" O novi pesmi smo se pogovarjali s pevcem skupine Matjažem Jelenom

Nova pesem Razmišljaj s svojo glavo se ne dotika samo posameznika, ampak družbe na splošno. Kaj je po vašem mnenju problem današnje mladine in zakaj jih je treba opozoriti na to, da razmišljajo s svojo glavo?

Mogoče "mladina" danes bolj razmišlja s svojo glavo kot "ostali del populacije". Problem pri "mladini" je, da so precej "pasivni" pri izražanju svojih mnenj, npr. že s tem, da ne gredo na volitve oz. referendume, kjer gre v bistvu za njihovo prihodnost. Z ostalim delom "populacije" pa žal "uspešno" manipulirajo raznorazni mediji, ki jim "polnijo glave" z neresnicami, teorijami zarote itd. Od nekdaj namreč že velja rek "skregaj in vladaj".

Kako velik vpliv na razmišljanje mladine ima glasba? Koliko vi lahko vplivate z vašimi pesmimi?

Mladi se preko glasbe najdejo največkrat v ljubezenskih besedilih, kjer ugotovijo, da imamo vsi ljudje na svetu zelo podobne probleme, kadar gre za medsebojne odnose med partnerji. Recimo nam je nekaj najlepšega, ko mladi na naših koncertih znajo naša besedila, ki so stara že mnogo let in jih prepevajo z nami, kajti to pomeni, da je ljubezen in vse, kar spada zraven, večna.

Koliko na vas in vaše mišljenje vplivajo mediji? Kako pogosto preverjate informacije?

Zase lahko rečem, da spremljam veliko različnih medijev, ne samo slovenskih, tudi tuje, in se zelo trudim, da si ustvarjam neko realno mnenje o svetu oz. planetu, na katerem živim in ustvarjam. Zanimivo je, da imamo danes (ne tako kot nekoč npr. v bivši Jugoslaviji) res dostop do mnogih medijev preko spleta in z malo truda in zdrave pameti si lahko ustvarjamo svoja mnenja, ampak žal večina ljudi še vedno verjame tistemu, kar mu "osrednji mediji servirajo na pladnju". Temu jaz pravim "intelektualna lenoba".

Čigavo mnenje vam je najbolj pomembno?

Od ljudi, za katere vem, da znajo razmišljati s svojo glavo.

Skupina z novo pesmijo napoveduje tudi nov album.
Skupina z novo pesmijo napoveduje tudi nov album.
FOTO: Arhiv izvajalca

Napovedujete tudi nov album ob 45. obletnici delovanja. Kako se je glasba in konec koncev tudi vi kot izvajalci v tem času spremenila?

Kar se tiče Šank Rocka, smo si skozi vsa ta leta izoblikovali svoj lasten slog oz. glasbeni izraz. To bomo nadaljevali tudi v prihodnje na novem albumu in na to smo res ponosni, kajti malo je glasbenih izvajalcev v Sloveniji, ki so se uspeli obdržati na sceni skozi tako dolgo časovno obdobje. Glasbeni stili oz. zvrsti se seveda spreminjajo, ampak na koncu vsem nam ostane "sedem belih in pet črnih tipk". In mi si jih želimo še kar nekaj časa uporabljati na naš, Šank Rock način.

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Šank Rock glasba nova pesem razmišljaj s svojo glavo mladina

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KOMENTARJI2

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Krog
09. 11. 2026 18.14
Zanimivo sporočilo, pa tudi precej drugačen zvok. Sporočilo pesmi mi je všeč, glasbeno pa pogrešam tisto prepoznavno melodiko Šank Rocka.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
09. 11. 2026 19.52
Pa saj zvenijo zelo podobno, ce primerjamo z uadnjimi časi.
Odgovori
0 0
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