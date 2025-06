Šank Rock v domačem Velenju predstavili vinilno ploščo Romantično

"Sončni zahod, vse v lučkah, ledicah, mizice lepo okrašene z rožicami ... Ljudje se sprehajajo v parih, točijo se šampanjčki, vinček, pa kako bolj romantično kot to?" se je spraševal Bor Zuljan.



Oh, seveda se da. Za piko na i pa na odru Šank Rock v nežni akustični preobleki prepevajoč svoje uspešnice zadnjih 40 let, zapakirane v album Romantično.



Člane zasedbe spoznamo drugače, bolj mehko in nežno, pridružijo se jim tolkala, godala, violina .... "Dejansko to pri teh naših lepih baladah je dodana vrednost. To potrdijo vsi, ki nas slišijo, pa ne da se sedaj hvalimo, ampak tako je – takšno je dejstvo. To je ta barva, ki jo doda ta godalna sekcija in to je to," je dodal Zuljan.



"Romantika v nas je že od nekdaj in zdaj, ko smo malo starejši in imamo otroke, družine ... Ko smo se po moje kljub vsemu malo umirili, pa ta romantika ven buta iz nas," je povedal član zasedbe Aleš Uranjek. "Govori zase," se je pošalil Matjaž Jelen. "Okej, on romantično na motorju, po Dalmaciji," je dodal Uranjek.