Šank Rock z novo pesmijo sporočajo, da ljubezen zaceli vse

Legendarna glasbena zasedba Šank Rock je izdala nov singel z naslovom Nisi kriva ti. Glasbo zanjo je napisal Bor Zuljan, besedilo Leon Oblak, produciral pa ga je Dejan Radičevič.

In kot njihove mnoge izpovedne in čustvene skladbe je tudi ta v osrčju ljubezenska: "V ozadju pa je sporočilo večplastno. Včasih se zgodi, da v nas butne dan, ko se življenje zdi prazno in nesmiselno. Takrat je pomembno, da osebi, ki jo ljubimo, povemo, da nismo izpraznjeni, žalostni ali jezni zaradi nje, pač pa potrebujemo le toplino, nasmeh ali ramo, na katero se lahko naslonimo. Taki trenutki tišine, ki nastanejo zaradi hrupa okoli nas, morajo biti priložnost, da se z ljubljeno osebo zbližamo. Zato se lahko naša ljubljena oseba hitro počuti, kot da je kriva za naš slab dan," je pojasnil kitarist Bor Zuljan nastanek pesmi.

"Ampak seveda ni. Ravno takrat pride na vrsto ljubezen, ki jo je treba poglobiti, saj le-ta lahko pozdravi vse."