Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Šank Rock z novo pesmijo sporočajo, da ljubezen zaceli vse

Ljubljana, 06. 01. 2026 12.09 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
A. J. Simon Vadnjal
Šank Rock

Skupina Šank Rock je izdala nov singel "Nisi kriva ti". Besedilo, glasba in videospot spretno orišejo težave v odnosih, ki jih v sodobni družbi pogosto zakuha hiter tempo vsakdanjega življenja. A tudi ko nas premagajo ovire in življenjski izzivi, imajo člani priljubljenega benda rešitev: ljubezen.

Legendarna glasbena zasedba Šank Rock je izdala nov singel z naslovom Nisi kriva ti. Glasbo zanjo je napisal Bor Zuljan, besedilo Leon Oblak, produciral pa ga je Dejan Radičevič.

In kot njihove mnoge izpovedne in čustvene skladbe je tudi ta v osrčju ljubezenska: "V ozadju pa je sporočilo večplastno. Včasih se zgodi, da v nas butne dan, ko se življenje zdi prazno in nesmiselno. Takrat je pomembno, da osebi, ki jo ljubimo, povemo, da nismo izpraznjeni, žalostni ali jezni zaradi nje, pač pa potrebujemo le toplino, nasmeh ali ramo, na katero se lahko naslonimo. Taki trenutki tišine, ki nastanejo zaradi hrupa okoli nas, morajo biti priložnost, da se z ljubljeno osebo zbližamo. Zato se lahko naša ljubljena oseba hitro počuti, kot da je kriva za naš slab dan," je pojasnil kitarist Bor Zuljan nastanek pesmi.

"Ampak seveda ni. Ravno takrat pride na vrsto ljubezen, ki jo je treba poglobiti, saj le-ta lahko pozdravi vse."

Šank Rock
Šank Rock
FOTO: Marko Ocepek Delbello

Matjaž Jelen, vokalist zasedbe, je k temu dodal: "Bor včasih pozablja, da nismo več stari dvajset in je nastavil vokal zelo visoko, a sem se potrudil in ga ujel," se v smehu pošali glasbenik. "Šalo na stran, pesem je zares lepa. Z ogromnimi čustvi sem jo posnel v studiu in prepričan sem, da bodo oboževalci to lahko tudi slišali in začutili na naših koncertih."

Preberi še 'Odločili smo se, da gremo nazaj v staro šolo Šank Rocka'

Pesem je dobila tudi svojo video podobo, ki ji je življenje med drugimi vpihnil slovenski igralec Jure Rajšp, ki si ga te dni lahko ogledamo tudi v filmu Belo se pere na devetdeset. "V videospotu spremljamo profesionalnega boksarja, ki ga je življenje potegnilo v vrtinec, iz katerega ne vidi več izhoda. Njegova ljubljena to opazi in prevzame krivdo za njegovo slabo počutje," pojasni Bor ozadje domiselnega videospota, v katerem se pred očmi gledalcev odvije cela zgodba.

"Poanta je, da ne smemo nikoli odnehati, se nikoli predati. Niti tedaj ne, ko se zdi, da je že vse izgubljeno. Na koncu se vedno splača, ljubezen pa seveda pomaga, da se to zgodi," zaključi Zuljan.

šank rock nova pesem nisi kriva ti bor zuljan matjaž jelen

Nov rekord Taylor Swift, tokrat je premagala samo sebe

SORODNI ČLANKI

Šank Rock v domačem Velenju predstavili vinilno ploščo Romantično

'Odločili smo se, da gremo nazaj v staro šolo Šank Rocka'

Kako je slišati Šank Rock v bolj romantični različici?

Šank Rock: Vadimo v zaklonišču, mogoče nam bo še prav prišlo

Šank Rock: Danes se znamo zabavati bolje kot v študentskih časih

Kam bodo na počitnice odšli slovenski olimpijci?

Na festival Pivo in cvetje se radi vračajo tudi glasbeni izvajalci

Občinstvo iz vseh kotičkov sveta uživalo ob slovenski rock glasbi

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
06. 01. 2026 15.08
Vidimo pri zuljanu!
Odgovori
+1
1 0
misterbin
06. 01. 2026 14.35
UKZ pa ni zraven
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1888402
06. 01. 2026 14.27
Cas je obtical, ko gledam sliko zgoraj ....
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
93-letna mama odobrila njegovo novo pesem
93-letna mama odobrila njegovo novo pesem
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Tako preprosto je privarčevati 100 evrov mesečno
Tako preprosto je privarčevati 100 evrov mesečno
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428