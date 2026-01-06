Šank Rock z novo pesmijo sporočajo, da ljubezen zaceli vse

Legendarna glasbena zasedba Šank Rock je izdala nov singel z naslovom Nisi kriva ti. Glasbo zanjo je napisal Bor Zuljan, besedilo Leon Oblak, produciral pa ga je Dejan Radičevič.
In kot njihove mnoge izpovedne in čustvene skladbe je tudi ta v osrčju ljubezenska: "V ozadju pa je sporočilo večplastno. Včasih se zgodi, da v nas butne dan, ko se življenje zdi prazno in nesmiselno. Takrat je pomembno, da osebi, ki jo ljubimo, povemo, da nismo izpraznjeni, žalostni ali jezni zaradi nje, pač pa potrebujemo le toplino, nasmeh ali ramo, na katero se lahko naslonimo. Taki trenutki tišine, ki nastanejo zaradi hrupa okoli nas, morajo biti priložnost, da se z ljubljeno osebo zbližamo. Zato se lahko naša ljubljena oseba hitro počuti, kot da je kriva za naš slab dan," je pojasnil kitarist Bor Zuljan nastanek pesmi.
"Ampak seveda ni. Ravno takrat pride na vrsto ljubezen, ki jo je treba poglobiti, saj le-ta lahko pozdravi vse."
Matjaž Jelen, vokalist zasedbe, je k temu dodal: "Bor včasih pozablja, da nismo več stari dvajset in je nastavil vokal zelo visoko, a sem se potrudil in ga ujel," se v smehu pošali glasbenik. "Šalo na stran, pesem je zares lepa. Z ogromnimi čustvi sem jo posnel v studiu in prepričan sem, da bodo oboževalci to lahko tudi slišali in začutili na naših koncertih."
Pesem je dobila tudi svojo video podobo, ki ji je življenje med drugimi vpihnil slovenski igralec Jure Rajšp, ki si ga te dni lahko ogledamo tudi v filmu Belo se pere na devetdeset. "V videospotu spremljamo profesionalnega boksarja, ki ga je življenje potegnilo v vrtinec, iz katerega ne vidi več izhoda. Njegova ljubljena to opazi in prevzame krivdo za njegovo slabo počutje," pojasni Bor ozadje domiselnega videospota, v katerem se pred očmi gledalcev odvije cela zgodba.
"Poanta je, da ne smemo nikoli odnehati, se nikoli predati. Niti tedaj ne, ko se zdi, da je že vse izgubljeno. Na koncu se vedno splača, ljubezen pa seveda pomaga, da se to zgodi," zaključi Zuljan.
