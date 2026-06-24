Šank Rock v prenovljeni postavi izdali novo pesem

Šank Rock, ki po nedavnem odhodu kitarista Bora Zuljana in klaviaturista Sama Jezovška piše novo poglavje svoje štiridesetletne uspešne zgodbe, se v poletje podaja z izidom nove skladbe. Rock skupina je z novima dvema članoma izdala avtorsko skladbo z naslovom: Pomisliš kdaj name.
Z novim singlom člani zasedbe razkrivajo svojo bolj intimno in čustveno plat ter poslušalce nagovarjajo z zgodbo o spominih, hrepenenju in vprašanjih, ki nas nehote kljuvajo nekje v prijetnem kotičku podzavesti.
Glasbo je ustvaril Matjaž Jelen, avtor številnih uspešnic skupine, ki tudi tokrat ostaja zvest melodičnemu rockovskemu izrazu, po katerem Šank Rock poznajo generacije poslušalk in poslušalcev. Produkcijo pa podpisuje Dejan Radičević, ki je skladbi vdahnil sodoben zvočni pečat, ob tem pa ohranil pristno energijo skupine.
Skladbo so opremili tudi z videospotom, ob članih skupine Šank Rock pa v videu nastopata tudi aktualni zmagovalki lepotnega tekmovanja World Top Model: Tia Radelj, nosilka naslova World Top Model Slovenia, in Martina Pijunović, aktualna World Top Model Srbija.
Skupina, ki jo danes sestavljajo Matjaž Jelen (vokal), Cveto Polak (bas), Aleš Uranjek (bobni), Andrej Rot (kitara) in Marko Zorec (kitara in klaviature), trdno dela na novem albumu, ki je že v nastajanju.
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