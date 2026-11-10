Sanpark: Občutek, da te nekdo razume, je včasih največ, kar si lahko želiš

"Rdeča nit pesmi je slovo. Vsak od nas je že šel skozi obdobje v življenju, v katerem se je moral soočiti s slovesom. Ena so težka, druga so lepa, spet tretja so boleča in vsa so si različna. Kot študentje se poslavljamo od mladosti in to je zagotovo težko. V teh letih prvič stopiš v 'resnično življenje' in ugotoviš, da tista otroška želja po svobodi nima več iste definicije. Seveda si vsak lahko to pesem razlaga po svoje in ravno to je najlepši del glasbe. Nekdo se poslavlja od mlečnih zob, kdo drug od prvega hišnega ljubljenčka, spet tretji od življenjskega partnerja, prijatelja, soseda. Vsak si lahko zavrti komad Stoj, mogoče najde svojo zgodbo v njem in vidi, da ni sam, da tudi mnogi drugi grejo čez podobne situacije in mu je zato lažje. Občutek, da te nekdo razume, je včasih največ, kar si lahko želiš," razmišljajo fantje iz skupine Sanpark, ki si uspešno utirajo pot na slovensko glasbeno sceno.

Sanpark predstavljajo singel Stoj. FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem je nastala ob spremljavi 50 let stare kitare in je bila dolgo časa skrita v beležki. "Ta kitara je verjetno slišala že mnoge ljubezenske zgodbe, srečne in žalostne. Komad Stoj je dolgo ostal skrit v beležki, ker ni bil napisan za bend, za na radio, za na album ali kaj podobnega. Napisal sem ga zase. Ker sem ugotovil, da mi je ob pesmi lažje, sem pomislil, da bi mogoče ob njenem poslušanju bilo lažje še komu in zato sem se odločil, da jo predstavim bendu. Pri nekaterih komadih se stvari zgodijo kar same in tudi pri tem je bilo tako. Kar naenkrat smo imeli aranžma in idejo o tem, kako bi lahko zvenel končni izdelek. Komad smo posneli 'live', da smo ohranili energijo," je zgodbo o nastanku pesmi z zelo osebno noto povedal Jakob Miglič, kot dodajajo fantje, pa je singlu Stoj piko na i ob Robiju Bulešiču, s katerim so posneli album, na klaviaturah dodal še Davor Klarič.

Videospot v sodelovanju z AGRFT-jevci

Pesem Stoj je dobila tudi videospot, ki so ga Sanpark posneli v sodelovanju z ekipo AGRFT-jevcev, na čelu z Julijo Pristovnik in Katjušo Peterka. "Videospot govori o tem, da se skozi leta naše poti s prijatelji iz otroštva pogosto razidejo, ker se nam zdi, da nikoli nimamo časa. Ob tempu, ki ga danes živimo, je včasih res težko najti čas za druženje, ampak poleg vseh socialnih omrežij, AI prijateljev in ostalem navideznem svetu je še toliko bolj pomembno, da ohranjamo fizični stik z ljudmi," so nam o sami ideji spota povedali Sanpark in izpostavili: "Snemali smo v najlepši vasi v Sloveniji. To je vas, v kateri smo odraščali in preživeli ure in ure na lokacijah, ki se pojavijo v videospotu. Vrnili smo se na mesta, kjer smo se družili v otroštvu in s tem še poudarili nostalgičen občutek."