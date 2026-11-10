Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Sanpark: Občutek, da te nekdo razume, je včasih največ, kar si lahko želiš

Ljubljana, 10. 11. 2026 10.56 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Sanpark

Skupina Sanpark, ki je v začetku leta izdala prvenec Plac, predstavlja singel z naslovom Stoj. Kot pravijo, gre za pesem o slovesu, četverica pa je trenutno v obdobju, ko se poslavlja od študentskih časov in se pripravlja na življenje z več obveznostmi in manj brezskrbnih trenutkov. Skladba je nastala ob spremljavi 50 let stare akustične kitare in za lastno uteho, piko na i pa ji je s klavirsko spremljavo dodal Davor Klarič, sicer član zasedbe Mi2.

"Rdeča nit pesmi je slovo. Vsak od nas je že šel skozi obdobje v življenju, v katerem se je moral soočiti s slovesom. Ena so težka, druga so lepa, spet tretja so boleča in vsa so si različna. Kot študentje se poslavljamo od mladosti in to je zagotovo težko. V teh letih prvič stopiš v 'resnično življenje' in ugotoviš, da tista otroška želja po svobodi nima več iste definicije. Seveda si vsak lahko to pesem razlaga po svoje in ravno to je najlepši del glasbe. Nekdo se poslavlja od mlečnih zob, kdo drug od prvega hišnega ljubljenčka, spet tretji od življenjskega partnerja, prijatelja, soseda. Vsak si lahko zavrti komad Stoj, mogoče najde svojo zgodbo v njem in vidi, da ni sam, da tudi mnogi drugi grejo čez podobne situacije in mu je zato lažje. Občutek, da te nekdo razume, je včasih največ, kar si lahko želiš," razmišljajo fantje iz skupine Sanpark, ki si uspešno utirajo pot na slovensko glasbeno sceno.

Sanpark predstavljajo singel Stoj.
Sanpark predstavljajo singel Stoj.
FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem je nastala ob spremljavi 50 let stare kitare in je bila dolgo časa skrita v beležki. "Ta kitara je verjetno slišala že mnoge ljubezenske zgodbe, srečne in žalostne. Komad Stoj je dolgo ostal skrit v beležki, ker ni bil napisan za bend, za na radio, za na album ali kaj podobnega. Napisal sem ga zase. Ker sem ugotovil, da mi je ob pesmi lažje, sem pomislil, da bi mogoče ob njenem poslušanju bilo lažje še komu in zato sem se odločil, da jo predstavim bendu. Pri nekaterih komadih se stvari zgodijo kar same in tudi pri tem je bilo tako. Kar naenkrat smo imeli aranžma in idejo o tem, kako bi lahko zvenel končni izdelek. Komad smo posneli 'live', da smo ohranili energijo," je zgodbo o nastanku pesmi z zelo osebno noto povedal Jakob Miglič, kot dodajajo fantje, pa je singlu Stoj piko na i ob Robiju Bulešiču, s katerim so posneli album, na klaviaturah dodal še Davor Klarič.

Preberi še Sanpark: Veseli smo, da smo lahko del novega vala slovenskega rocka

Videospot v sodelovanju z AGRFT-jevci

Pesem Stoj je dobila tudi videospot, ki so ga Sanpark posneli v sodelovanju z ekipo AGRFT-jevcev, na čelu z Julijo Pristovnik in Katjušo Peterka. "Videospot govori o tem, da se skozi leta naše poti s prijatelji iz otroštva pogosto razidejo, ker se nam zdi, da nikoli nimamo časa. Ob tempu, ki ga danes živimo, je včasih res težko najti čas za druženje, ampak poleg vseh socialnih omrežij, AI prijateljev in ostalem navideznem svetu je še toliko bolj pomembno, da ohranjamo fizični stik z ljudmi," so nam o sami ideji spota povedali Sanpark in izpostavili: "Snemali smo v najlepši vasi v Sloveniji. To je vas, v kateri smo odraščali in preživeli ure in ure na lokacijah, ki se pojavijo v videospotu. Vrnili smo se na mesta, kjer smo se družili v otroštvu in s tem še poudarili nostalgičen občutek."

Po izidu prvega albuma si je četverica privoščila nekaj časa za sprostitev in nabiranje novih idej. Kot pravijo, pa so sestavili tudi ekipo, ki jim bo v prihodnje stala ob strani in pomagala pri projektih, ki se jih že zelo veselijo. "Smo v top formi za novo sezono špilov! Čeprav se je na prvi pogled zdelo, da smo odsotni, pa smo bili v zakulisju zelo aktivni. Imamo novo spletno stran, celostno smo prenovili grafično podobo, v izdelavi so novi dizajni za merch in kar je najbolj pomembno, nastajajo novi komadi! Kmalu se bomo vrnili v studio, kjer bomo posneli nekaj novih hitov," v smehu obljubljajo Sanpark.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
sanpark stoj skupina singel

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Z novo verzijo hita Druga violina se na glasbeno sceno vrača pevka Žana

24ur.com Duo Zemljotres: Tudi midva sva bila študenta in vse, o čem pojeva, sva doživela
24ur.com Člana skupine Mi2: Kot ministra za kulturo bi bila Lolek in Bolek
24ur.com Prvi album Gaje Prestor: Moja glasbena pot je bila vedno polna strasti
24ur.com 2B: Ljudje si več ne znajo vzeti časa za sočloveka
24ur.com Fed Horses s singlom napovedali album: Ostro bomo zarezali v nekatere teme
24ur.com Grega Habič Band: Glasba kot umetniška samoterapija brez želje po slavi
24ur.com Magnifico z novim singlom odpira čakro ljubezni
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Spoznali smo jo na Talentih, zdaj se je razveselila sina
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
zadovoljna
Portal
Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Slovenka po ljubezenskem trikotniku: "Moja naloga je bila razdreti par"
Slovenka po ljubezenskem trikotniku: "Moja naloga je bila razdreti par"
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
vizita
Portal
Križanke, knjige ali računalnik? Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
cekin
Portal
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
moskisvet
Portal
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici, čaka ga operacija
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
dominvrt
Portal
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
okusno
Portal
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Brez konca
Brez konca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022