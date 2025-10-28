Sanpark: Šele, ko izdihnemo, je prepozno. S pravim pristopom se reši vse!

Sanpark je mlada rock zasedba iz Savinjske doline, ki si je svojo glasbeno pot zastavila zelo resno. Konec avgusta 2024 so izdali prvi avtorski singel Nori na Majo, novembra istega leta je sledil Če boš odšel, letošnjo pomlad pa Mi gremo naprej. Da želijo na slovenski glasbeni sceni ostati trdno zasidrani, dokazuje nova pesem z naslovom Dokler diham, ki je tudi napoved debitantskega albuma.

Jakob Miglič, Jakob Ašenberger, Jernej Ašenberger in Martin Mutec so Sanpark. Mladeniči, stari med 16 in 22 leti, odre po Sloveniji osvajajo že nekaj let, z izdanimi avtorskimi skladbami pa se vse bolj uveljavljajo na slovenski glasbeni sceni in dokazujejo, da ima rock glasba v slovenščini še vedno močan in pomemben glas. Četverica zdaj predstavlja nov singel, ki so ga poimenovali Dokler diham, kot so povedali, pa je pesem v resnici nastala, ko so bili še nadobudni otroci, ki želijo postati rock zvezde.

Skupina Sanpark predstavlja singel Dokler diham. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

"Ta komad sem napisal, ko sem se prvič seznanil z besedo 'riff'. To je eden izmed naših prvih avtorskih komadov, ki je nastal že pred kar nekaj leti. Z bendom igramo v takšni zasedbi že skoraj 10 let. To pomeni, da smo takrat bili še nadobudni otroci, ki si želijo biti rock zvezde. Zdaj pa smo malo starejši otroci, ki si želijo biti rock zvezde. Takrat sem si zelo želel napisati res hud kitarski 'riff', zato sem ure in ure sedel na postelji z akustično kitaro in poskušal priti do poslušljivega rezultata. Ko sem končno uspel spesniti nekaj 'riffu' podobnega, me je to zelo motiviralo in navdihnilo. Odločil sem se, da iz tega naredim komad. Takrat je v nekaj dneh nastala pesem Dokler diham. Ker je od takrat minilo že kar nekaj let, sem imel čas tisti 'riff' še malo dodelati in zdaj ga lahko slišite v kiticah našega prvega singla s prihajajočega albuma. Seveda pa komad brez super benda, ki ga lahko odigra na odru in posname v studiu, lahko ostane tudi le 'voice memo' na telefonu. Kot avtor moraš res zaupati ekipi, ko jim predstaviš komad, zato ni vseeno, s kom si v bendu. Komad je ena velika sestavljanka in vsak doda svoj košček," je o pesmi Dokler diham povedal Jakob Miglič.

Pozornemu poslušalcu verjetno ne bo ušlo, da mladostna energija in sporočilo pesmi sovpadata z optimizmom, takšna pa je tudi rdeča nit pesmi. "Rdeča nit pesmi je, da upanje umre zadnje, da ni predaje in da je treba 'brcati' do zadnjega izdihljaja. Mislim, da ljudje v današnjih časih potrebujejo takšno sporočilo. Svet stoji na nas, mladih, in lahko ga rešimo z upanjem, vztrajnostjo in s širjenjem dobre energije," pravi Jakob Ašenberger, njegov soimenjak pa dodaja: "V kiticah se to sporočilo nanaša na ljubezen. Je pa res, da vsak v življenju piše svojo kitico in si zato refren lahko razlaga po svoje. Mladi se moramo povezovati in mrežiti, ker imamo skupaj velik vpliv na scenarij našega sveta, ki ga pišemo sami. Ne smemo si dovoliti, da smo le nemi opazovalci, ki samo spremljajo svet, ki se vrti po svoje. Mi smo tisti, ki lahko vzamemo stvari v svoje roke in svet zavrtimo v pravo smer."

Sanpark so Jakob Miglič, Jakob Ašenberger, Jernej Ašenberger in Martin Mutec. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Po izdanih treh singlih, s katerimi so se predstavili širši javnosti, je pesem Dokler diham bolj rockovsko obarvana. "Kaj je naš 'sound', smo se spraševali zadnjih pet let, odkar smo se prvič začeli ukvarjati z avtorsko glasbo. S tem albumom smo si odgovorili na to vprašanje. To je naš 'sound'. Dokler diham lepo napove novo obdobje našega ustvarjanja. Naša ustvarjalna energija vseeno sega vse od ljubezenskih balad do komadov, ki lahko stresejo omet s starih sten na špil placu. Govori se, da če v avtu poslušaš kakšnega od naših udarnejših komadov, dobi avto dodatnih 50 konjev moči. Je to res? To pa je vprašanje za mehanike (smeh). Komaj čakamo, da bomo to novo energijo delili z ljudmi pod odrom. Za nami je namreč po skoraj 10 letih že vsaj 200 špilov, kar je za tako mlad bend ogromno. Z novim avtorskim materialom bomo zagotovo popestrili slovensko glasbeno sceno," pravi Miglič, ki napoveduje, da bo njihov prvenec izšel marca, v živo pa ga bodo predstavili na prihajajočih koncertih.

Skupina se z vsakim nastopom in izdanimi skladbami vse bolj uveljavlja na slovenski glasbeni sceni. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

In kaj je njihova filozofija o tem, kaj mora človek narediti, dokler še diha? Ašenberger odgovarja: "Čim več! Šele, ko izdihnemo, je prepozno. Mislimo, da je treba živeti čim bolj polno življenje. Ljudem se pogosto zgodi, da se zataknejo pri problemu in pozabijo, da se je treba čim prej začeti ukvarjati z rešitvijo. Vsi vzponi, predvsem pa padci, nas krepijo. Če znaš stopiti korak nazaj od situacije, pogosto ugotoviš, da sploh ni tako hudo. S pravim pristopom se da 'pregurati' vse, kar ti stoji na poti. Ta način razmišljanja je pomemben tudi v glasbi. Skoraj nikoli ne gre vse po planu, ampak to spada zraven. Dokler se uspemo imeti fajn, se splača. Velikokrat se nam je že zgodilo, da smo prišli na prizorišče in je manjkalo pol opreme, za katero smo se dogovorili. Ampak smo do zdaj še vedno rešili situacijo in na koncu uspeli uživati na odru. To je pomembno ... Uživati!"

Pesem je dobila tudi videopodobo

"Videospot je sestavljen iz posnetkov, ki so nastali med snemanjem naše prve plate. Med drugim je na albumu tudi singel Dokler diham, ki smo ga pred kratkim izdali kot prvega od devetih komadov iz albuma. Na tem snemanju smo uspeli ustvariti res dobro atmosfero, zato smo se odločili, da jo zajamemo v objektiv kamere, ki smo jo imeli s seboj. Za montažo in scenarij je poskrbel naš basist, Jakob Miglič, ki se poleg glasbe ukvarja še s snemanjem in fotografijo. To, da imaš nekoga v bendu, ki lahko izvede montažo, je res super. Ravno zato je videospot še bolj pristen in res prikaže dogajanje znotraj benda v prvi osebi. Pa še prihranimo in lahko gremo s to razliko raje na jagodni sok s smetano (smeh). V kratkem lahko pričakujete še vsaj tri videospote, ki se tudi že kuhajo," nam je o videospotu povedal Ašenberger.

'Vsi vzponi, predvsem pa padci, nas krepijo.' FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand